Triệu Kim Mạch thay thế Ngu Thư Hân trong dự án mới của Vương An Vũ?

Sao quốc tế 22/07/2026 19:13

Dự án cổ trang cấp S+ "Nhất Niệm Giang Nam" chính thức khởi quay với sự tham gia của Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch trong vai trò diễn viên chính. Ngay sau khi thông tin được công bố, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là những cuộc bàn luận xoay quanh việc Ngu Thư Hân từng được xem là ứng viên tiềm năng cho vai nữ chính.

Trước đó, vào cuối năm 2025, khi "Nhất Niệm Giang Nam" mới được giới thiệu, Ngu Thư Hân từng được đồn đoán sẽ đảm nhận nhân vật nữ trung tâm. Với sức hút từ nhiều bộ phim cổ trang nổi bật cùng lượng người hâm mộ đông đảo, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những yếu tố giúp dự án tăng độ chú ý.

Tuy nhiên, sau một thời gian, thông tin Ngu Thư Hân rời khỏi đoàn phim bất ngờ xuất hiện. Việc thay đổi diễn viên khiến khán giả bàn luận sôi nổi, bởi đây là dự án có quy mô lớn và nhận được nhiều kỳ vọng ngay từ giai đoạn chuẩn bị.

Triệu Kim Mạch thay thế Ngu Thư Hân trong dự án mới của Vương An Vũ? - Ảnh 1

Theo một số nguồn tin trong giới giải trí, việc điều chỉnh nhân sự có liên quan đến những tranh luận xoay quanh đời tư của Ngu Thư Hân trong thời điểm đó. Dù nữ diễn viên không đưa ra nhiều phản hồi, nhiều ý kiến cho rằng ê-kíp sản xuất có thể đã cân nhắc các yếu tố về hình ảnh và mức độ ảnh hưởng truyền thông trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Việc thay đổi diễn viên trước khi khai máy vốn không hiếm trong ngành phim ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, với một dự án được đầu tư lớn như "Nhất Niệm Giang Nam", sự vắng mặt của Ngu Thư Hân vẫn khiến một bộ phận khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Sau quá trình chuẩn bị, bộ phim hiện đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất với đội hình mới. Vương An Vũ và Triệu Kim Mạch lần đầu hợp tác trong tác phẩm lấy bối cảnh Giang Nam thời loạn, kể về hành trình của những nhân vật mang số phận khác nhau trong cuộc truy tìm bí bảo phục quốc.

Triệu Kim Mạch thay thế Ngu Thư Hân trong dự án mới của Vương An Vũ? - Ảnh 2Triệu Kim Mạch thay thế Ngu Thư Hân trong dự án mới của Vương An Vũ? - Ảnh 3

Trong khi đó, dù không góp mặt trong "Nhất Niệm Giang Nam", Ngu Thư Hân vẫn duy trì sức hút trên màn ảnh. Bộ phim "Xán Như Phồn Tinh" do cô đóng chính đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, giúp nữ diễn viên tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý trong lứa tiểu hoa đán thế hệ mới.

Sự thay đổi nữ chính có thể khiến "Nhất Niệm Giang Nam" mất đi một màn kết hợp từng được mong đợi, nhưng cũng mở ra cơ hội để Triệu Kim Mạch thử sức trong một dự án lớn. Còn với Ngu Thư Hân, những thành tích gần đây cho thấy cô vẫn đang duy trì sức hút riêng dù từng vướng nhiều tranh luận

Lời thoại trong 'Xán như phồn tinh' khiến Ngu Thư Hân vướng tranh luận

Lời thoại trong 'Xán như phồn tinh' khiến Ngu Thư Hân vướng tranh luận

Một phân cảnh trong bộ phim "Xán như phồn tinh" do Ngu Thư Hân đóng chính đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Tâm điểm của tranh cãi là một câu thoại ngắn của nhân vật giáo viên do nữ diễn viên thể hiện.

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