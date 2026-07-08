Phim mới liệu có giúp Ngu Thư Hân xoay chuyển hình ảnh sau tranh cãi?

Sao quốc tế 08/07/2026 13:12

Sau quãng thời gian liên tiếp vướng nhiều áp lực, Ngu Thư Hân đang đặt kỳ vọng vào dự án mới Xán như phồn tinh như một cơ hội làm mới hình ảnh và chứng minh năng lực diễn xuất.

Thời gian qua, Ngu Thư Hân chưa có nhiều thuận lợi. Song quỹ không tạo được sức hút như kỳ vọng, trong khi Trường sinh cốt gặp nhiều trở ngại ở giai đoạn chuẩn bị do quá trình tìm kiếm nam chính kéo dài trước khi Hầu Minh Hạo xác nhận tham gia. Những yếu tố này khiến Ngu Thư Hân chịu không ít áp lực về sự nghiệp.

Dẫu vậy, sức hút của ngôi sao sinh năm 1995 vẫn được đánh giá cao. Theo truyền thông Trung Quốc, các dự án chưa phát sóng của cô từng thu hút hơn 75 triệu lượt quan tâm trên Weibo, cho thấy Ngu Thư Hân vẫn là một trong những gương mặt có lượng người theo dõi lớn của thế hệ diễn viên trẻ.

Trong Xán như phồn tinh, Ngu Thư Hân đảm nhận vai một tiến sĩ tâm lý học bị vu oan trong công việc. Sau biến cố, cô trở về vùng quê tham gia giảng dạy, đồng thời đồng hành cùng một cựu huấn luyện viên bóng đá để giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn.

Phim mới liệu có giúp Ngu Thư Hân xoay chuyển hình ảnh sau tranh cãi? - Ảnh 1

Đây được xem là vai diễn có nhiều khác biệt so với hình tượng quen thuộc của nữ diễn viên. Thay vì vẻ ngoài hoạt bát, đáng yêu thường thấy trong các bộ phim ngôn tình, nhân vật mới đòi hỏi sự điềm tĩnh, trưởng thành và khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý. Không ít khán giả kỳ vọng đây sẽ là bước chuyển mình giúp Ngu Thư Hân thoát khỏi hình ảnh "mỹ nhân chuyên đóng phim ngôn tình" vốn từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, Xán như phồn tinh còn khai thác các chủ đề về tâm lý học, thể thao, tuổi trẻ và hành trình chữa lành. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Hiệp lộ của Trường Nhĩ, do đạo diễn Lý Thanh Dung cầm trịch.

Phim mới liệu có giúp Ngu Thư Hân xoay chuyển hình ảnh sau tranh cãi? - Ảnh 2

Đóng cặp với Ngu Thư Hân là Trần Tĩnh Khả, nam diễn viên được đánh giá tích cực qua nhiều dự án thanh xuân. Phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Phùng Lôi, Lý Lập Quần, Cung Bội Bật cùng Mã Bá Khiên và Tạ Khả Dần.

Việc lựa chọn một kịch bản thiên về chiều sâu nhân vật cho thấy Ngu Thư Hân đang chủ động mở rộng giới hạn diễn xuất, thay vì tiếp tục theo đuổi công thức từng mang lại thành công. Đây cũng là cơ hội để cô xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn và tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp.

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Ngày 5/7, bộ phim truyền hình Xán Như Phồn Tinh - Toả Sáng Như Những Vì Sao chính thức phát sóng trên iQIYI với 6 tập đầu tiên. Tác phẩm có sự tham gia của Ngu Thư Hân, Trần Tĩnh Khả cùng nhiều diễn viên trẻ.

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