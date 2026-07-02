Ngu Thư Hân 'gây sốt' với nhan sắc rạng rỡ tại lễ bấm máy 'Niệm Tương Tư'

Trong ngày đầu ghi hình, Ngu Thư Hân diện bộ trang phục màu tím với phong cách cổ phong nhẹ nhàng. Theo thông tin từ đoàn phim, đây là tạo hình đầu tiên của nhân vật bạng tinh mà nữ diễn viên đảm nhận. Thiết kế trang phục kết hợp cùng kiểu tóc cầu kỳ giúp cô thể hiện vẻ đẹp thanh thoát, phù hợp với không khí huyền ảo của dòng phim tiên hiệp.

Là dự án tiên hiệp được iQIYI đầu tư ở cấp S+, "Niệm Tương Tư" nhận được sự quan tâm lớn ngay từ khi công bố dàn diễn viên. Bởi vậy, lễ bấm máy của bộ phim cũng thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi, đặc biệt là màn xuất hiện của cặp đôi chính Ngu Thư Hân và Hầu Minh Hạo.

Nhiều khán giả nhận xét tạo hình lần này tiếp tục phát huy lợi thế ngoại hình của Ngu Thư Hân. Tông màu tím chủ đạo cùng lối trang điểm tự nhiên giúp nữ diễn viên sinh năm 1995 mang đến hình ảnh vừa dịu dàng, vừa trẻ trung, tạo thiện cảm ngay từ những hình ảnh đầu tiên được chia sẻ.

Bên cạnh tạo hình, thái độ thân thiện của Ngu Thư Hân cũng nhận được nhiều lời khen. Tại khu vực diễn ra lễ khai máy, nữ diễn viên liên tục mỉm cười, vẫy tay chào người hâm mộ và thoải mái tương tác với các ống kính. Những khoảnh khắc cô vui đùa cùng chiếc máy thổi bong bóng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, tạo nên bầu không khí sôi động và gần gũi.

Sự xuất hiện của Ngu Thư Hân góp phần đưa nhiều từ khóa liên quan đến "Niệm Tương Tư" lọt nhóm chủ đề được quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít khán giả bày tỏ kỳ vọng nữ diễn viên sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh ở dòng phim cổ trang sau những tác phẩm từng tạo được tiếng vang.

Đáng chú ý, "Niệm Tương Tư" còn đánh dấu màn hợp tác giữa Ngu Thư Hân và Hầu Minh Hạo, cặp đôi được đánh giá có ngoại hình tương xứng. Với quy mô đầu tư lớn, bối cảnh được chuẩn bị công phu cùng dàn diễn viên trẻ có sức hút, bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới. Hiện tác phẩm vẫn đang trong giai đoạn ghi hình và chưa công bố lịch phát sóng chính thức.