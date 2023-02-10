Lý do Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện, Ngu Thư Hân bất ngờ 'đột phá' trong sự nghiệp

Dù "Thương lan quyết" đã kết thúc, Vương Hạc Đệ vẫn là cái tên được khán giả quan tâm. Thậm chí, nhà sản xuất Vu Chính gọi anh là “đỉnh lưu lượng thế hệ mới”. Vương Hạc Đệ hoạt động nghệ thuật 5 năm. Nhưng do các yếu tố biên kịch, phối âm, trang phục, hóa trang, đạo cụ… làm liên lụy, khiến diễn viên cũng bị chê bai.

Triệu Lộ Tư, Vương Hạc Đệ, Lý Hiện và Ngu Thư Hân đều là những ngôi sao trẻ thuộc thế hiện 9x. Họ từng có thời gian lận đận trong sự nghiệp nhưng lại bứt phá khi có vai diễn phù hợp.

Bao năm qua, sự hiện diện của Vương Hạc Đệ trong ngành giải trí không mấy được chú ý đến. Tuy nhiên, khi đóng Đông Phương Thanh Thương trong "Thương lan quyết", đánh giá của khán giả về Vương Hạc Đệ lập tức thay đổi, diễn xuất của anh như được ghi nhận hơn nhờ chọn vai phù hợp.

Ngu Thư Hân xuất thân là thành viên nhóm nhạc, đặt chân vào lĩnh vực phim ảnh với vai Thái Mẫn Mẫn trong phim "Trạm kế tiếp hạnh phúc". Cô có gương mặt ưa nhìn nhưng hơi trẻ con, điểm này khiến con đường tương lai của cô bị hạn chế, cần phải có vai diễn hỗ trợ. Nỗ lực nhiều năm, Ngu Thư Hân mong muốn bản thân có được chỗ đứng vững chắc trong nghề.

Trong đó, vai diễn Hoa Lan Nhỏ trong "Thương lan quyết", tên tuổi Ngu Thư Hân gây sốt trở lại. Từ một diễn viên không được nhiều chú ý, cô đã bứt phá và có thêm nhiều fan hâm mộ. Khán giả đánh giá cô chọn vai diễn đúng đắn, phù hợp thế mạnh diễn xuất của cô.

Trước "Tinh hán xán lạn", Triệu Lộ Tư mãi chật vật để tìm chỗ đứng trong nghề. Cô tham gia loạt phim nhằm mong cải thiện danh tiếng của mình so với các tiểu hoa đán khác như Dương Tử, Dương Mịch... Phải đến "Tinh hán xán lạn", Triệu Lộ Tư mới thật sự bứt phá.

"Tinh hán xán lạn" được ví là một trong những phim gây bất ngờ nhất trong vài năm trở lại đây. Bởi ngay từ ban đầu phim gây tranh cãi và bị không ít khán giả quay lưng. Tuy nhiên, sau khi phim chiếu xong, tác phẩm "Tinh hán xán lạn" thành phim chiếu mạng ăn khách bậc nhất nửa đầu năm 2022.

Từ sau vai diễn trong "Tinh hán xán lạn", Triệu Lộ Tư có bước tiến vững chắc, cô có thêm nhiều fan hâm mộ và danh tiếng cũng đi lên.

"Đi đến nơi có gió" ngoài việc làm tốt chuyện quảng bá du lịch, vai nam chính "Đi đến nơi có gió" cũng gây ấn tượng với khán giả. Từ một diễn viên bị chê tuột dốc về sự nghiệp, Lý Hiện vực dậy nhờ vai Tạ Chí Dao. Chỉ số truyền thông của anh tại các bảng xếp hạng phim Hoa ngữ luôn đứng đầu và vượt mốc 9.

Về hình tượng vai diễn, Tạ Chí Dao là thanh niên có ý chí, bỏ công việc lương cao trên thành phố về quê lập nghiệp, mong có thể phát triển nghề truyền thống và du lịch ở quê nhà. Anh là người lạc quan, không từ bỏ ước mơ của mình dù gặp muôn ngàn khó khăn. Việc thủ vai diễn phù hợp giúp Lý Hiện phát huy được khả năng diễn xuất của mình.