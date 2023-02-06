'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đổi đời nhờ rời showbiz: Tiết lộ khối tài sản 'khủng' ở thời điểm hiện tại

Mới đây, nam diễn viên Hà Gia Kính đã tiết lộ khối tài sản không phải kiếm được từ nghệ thuật mà là do kinh doanh - đầu tư.

Hà Gia Kính, 63 tuổi đã rời xa làng giải trí trong những năm gần đây. Ông chuyển đến Đại lục để phát triển và tập trung kinh doanh thực phẩm sạch. Trên các nền tảng mạng xã hội, Hà Gia Kính tích cực hoạt động, chia sẻ tình hình hiện tại của mình, livestream giao lưu với khán giả. Vào ngày 6/2, trang HK01 đưa tin, Hà Gia Kính chia sẻ khối tài sản hơn 17 triệu USD của ông không phải kiếm được từ nghệ thuật mà là do kinh doanh - đầu tư. Là diễn viên hạng A của showbiz Hong Kong, ông cho biết thời còn đóng phim được trả mức lương rất thấp, chỉ vài nghìn HKD/năm dù cường độ làm việc cao. Ông ký hợp đồng làm việc 150 giờ/năm nhưng thực tế đều làm quá số giờ quy định, hơn 10 tiếng/ngày.

Bên cạnh đó, Hà Gia Kính bộc bạch thêm rằng nếu chỉ đóng phim, cả đời ông cũng không thể có cuộc sống sung túc tài chính. Vì vậy, năm 2014, nam diễn viên giã từ màn ảnh. Ông mạo hiểm bỏ ra 30 triệu HKD (3,8 triệu USD) để rẽ hướng sang kinh doanh thực phẩm sạch, ngũ cốc. Hà Gia Kính và bạn thân mở doanh nghiệp Kính Gia Trang, có diện tích hơn 54.000 m2 với núi rừng bao quanh ở Quảng Đông. Quyết định này giúp ông đổi đời.

Theo Sina, hiện, Hà Gia Kính là doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Truyền thông cho biết mỗi năm nam diễn viên thu về lợi nhuận hàng triệu USD. Ngôi sao Bao Thanh Thiên còn biến nhà máy của mình thành địa điểm tham quan, và được chính quyền tỉnh Quảng Đông trao danh hiệu Cơ sở du lịch công nghiệp cấp AAA quốc gia. Đầu tháng 1, Hà Gia Kính đích thân đón tiếp Hiệp hội Nữ doanh nhân Phật Sơn đến tham quan nhà máy Kính Gia Trang. Hà Gia kinh sinh năm 1959, là một diễn viên, ca sĩ người Hong Kong. Ông nổi tiếng với vai diễn Triển Chiêu trong bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên. Dù tham gia nhiều phim trong sự nghiệp nhưng Triển Chiêu là vai diễn thành công nhất của ông. Hà Gia Kính cũng là người thể hiện được vai diễn Triển Chiêu kinh điển nhất. Dù vắng bóng trong showbiz hơn 10 năm qua, Hà Gia Kính vẫn chăm chỉ chỉ cập nhật hình ảnh đời sống thường ngày giản dị, tích cực của bản thân để truyền cảm hứng cho người hâm mộ. Về đời tư, ông hiện chọn sống độc thân, không sinh con.

Sau 3 năm xa cách, 'Triển Chiêu' Hà Gia Kính đón Tết cùng gia đình Mới đây, Hà Gia Kính có mặt ở Hong Kong để đón Tết cùng gia đình và nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng.

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