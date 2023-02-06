Trịnh Sảng diện cả cây đồ hiệu, có trạng thái tinh thần thoải mái và vui vẻ. Cô lên sân khấu giao lưu, chụp ảnh với người hâm mộ. Sau đó, người đẹp còn chia sẻ ảnh đi ngắm cảnh, trượt tuyết.

Mới đây, Trịnh Sảng tham gia một sự kiện từ thiện cùng cộng đồng Hoa Kiều tại Mỹ. Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên nổi tiếng ngày nào vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp.

Đầu tháng 1/2023, nam diễn viên Trương Hằng một lần nữa gây rúng động dư luận khi tố cáo Trịnh Sảng bạo hành con, bỏ các bé ở nhà một mình. Bác sĩ chẩn đoán vết thương của bé gái 6 cm, phải khâu năm mũi. Bạn trai cũ còn tiết lộ Trịnh Sảng làm thủ tục chứng minh thu nhập thấp, để các con được hưởng chế độ khám chữa bệnh, bảo hiểm miễn phí hoặc với giá thấp.

Nữ nghệ sĩ thể hiện bản thân không chịu ảnh hưởng sau vụ bị Trương Hằng tố cáo bạo hành, bạc đãi con cái. Cô tuyên bố sẽ tập trung cho bản thân và cuộc sống gia đình, mặc kệ sự công kích vô căn cứ từ bạn trai cũ.

Ngay sau đó, Trịnh Sảng đã lên tiếng, bác bỏ các nội dung tố cáo của Trương Hằng. Cô cho biết không gây thương tổn cho con, không lơ là chăm sóc hai bé. Cơ quan chức năng địa phương cũng chưa từng điều tra cô.

Hai bé do Trịnh Sảng, Trương Hằng thuê người mang thai hộ năm 2019. Nữ diễn viên từng giải thích sức khỏe cô kém, không đủ khả năng mang thai. Tuy nhiên, khi các bé sắp chào đời, đôi tình nhân chia tay, từ đó phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Trịnh Sảng và Trương Hằng. Ảnh: Internet

Scandal của Trịnh Sảng nổ ra hôm 18/1/2021, khi Trương Hằng đăng ảnh tiết lộ đang ở Mỹ chăm hai con. Trương Hằng nói không trốn nợ, mà không về Trung Quốc bởi hai đứa trẻ hiện bị mắc kẹt do thiếu giấy tờ từ mẹ của chúng là nữ diễn viên Trịnh Sảng. Sau đó, một loạt đoạn ghi âm được tung lên mạng, cho thấy nhà Trịnh Sảng muốn bỏ hai đứa trẻ được nhờ mang thai hộ ở Mỹ... Sự việc khiến nhiều nhãn hàng ruồng bỏ nữ ngôi sao, nhiều fan đồng loạt quay lưng, Trịnh Sảng bị chửi mắng thậm tệ vì sống tàn nhẫn.

Vì scandal này, Trịnh Sảng bị điều tra, chịu thu hồi tiền thuế và phí nộp chậm bổ sung là 299 triệu NDT (hơn 46 triệu USD). Không chỉ bị phạt tiền, Trịnh Sảng còn bị phong tỏa trên mọi địa hạt, sự nghiệp tan vỡ. Sau đó, cô và Trương Hằng lao vào cuộc chiến giành quyền nuôi hai con tại Mỹ.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc vào năm 2021, Trịnh Sảng sang Colorado định cư. Nhờ tài sản kếch xù tích lũy được trong những năm làm nghệ thuật, cô có cuộc sống sung túc, không cần làm việc cực nhọc. Nữ diễn viên và cha mẹ hiện sống ở biệt thự 3 phòng ngủ, có giá hàng trăm nghìn USD.