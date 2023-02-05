Sao TVB biết ơn vì được trao "cuộc đời thứ 2" sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch tính mạng khi mắc ung thư dạ dày.

Truyền thông Hoa ngữ vừa đưa tin nam diễn viên kỳ cựu TVB là Liêu Tuấn Hùng thông báo đã chiến thắng căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối sau hơn một năm kiên trì điều trị. Hiện, sức khỏe ông phục hồi, lấy lại vị giác, cân nặng cải thiện. Liêu Tuấn Hùng cho biết đã khỏi bệnh nhưng hàng tháng ông vẫn phải tái khám định kỳ để theo dõi chỉ số ung thư, đồng thời duy trì lối sinh hoạt và ăn uống lành mạnh. Trên mạng xã hội, khán giả gửi ông lời chúc sức khỏe, sớm tái xuất màn ảnh nếu có cơ hội.

Diễn viên Liêu Tuấn Hùng. Ảnh: Sina Liêu Tuấn Hùng được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo vào năm 2021. Ông từng được phẫu thuật cắt bỏ một phần dạ dày, trải qua ba đợt hóa trị liệu. Quá trình điều trị, ông nhiễm độc Ketoacidosis, phải cấp cứu 10 ngày mới giữ được tính mạng. Sau đó, Liêu Tuấn Hùng mắc Covid-19, tình trạng nguy kịch. Liêu Tuấn Hùng từng chuẩn bị cho cái chết. Hồi tháng 8/2022, Liêu Tuấn Hùng hoàn thành liệu pháp trúng đích (liệu pháp trong điều trị ung thư), ông nghỉ ngơi hai tháng. Từ ung thư giai đoạn cuối, các chỉ số của ông trở về bình thường. Thời gian qua, diễn viên bắt đầu rèn luyện thể dục thể thao vừa sức. Thi thoảng, Liêu Tuấn Hùng cùng vợ tới công viên luyện tập, ông có thể chạy chậm khoảng 2 km. Nghệ sĩ cảm thấy được hồi sinh.

Sao TVB giữ tinh thần lạc quan, ông thường chạy bộ cùng Châu Nhuận Phát. Ảnh: HK01 Liêu Tuấn Hùng cho rằng tâm lý là yếu tố quan trọng trong điều trị. Ông luôn cố gắng nghĩ theo hướng tích cực, không quá lo lắng, giữ tâm trạng thoải mái nhất có thể. Diễn viên cho biết ngoài được gia đình động viên, ông gặp nhiều người bạn tốt. Châu Nhuận Phát hướng dẫn Liêu Tuấn Hùng vận động, bạn thân Trần Ngọc Liên thường trò chuyện với ông. Theo lời khuyên của bạn bè, Liêu Tuấn Hùng bỏ các thói quen xấu, trân trọng "cuộc đời thứ hai". Liêu Tuấn Hùng diễn viên phụ quen thuộc của màn ảnh Hong Kong. Ông từng đóng Bao Thanh Thiên 1995, Thần điêu đại hiệp 1995 (vai Mã Quang Tá), Thiên Long Bát Bộ 1997 (vai Tông Tán vương tử), Thiên địa nam nhi, Đại thích khách, Lộc Đỉnh Ký 1984, Trạng vương Tống Thế Kiệt, Thiên sư kỳ môn... Liêu Tuấn Hùng là diễn viên gạo cội của đài TVB. Ảnh: HK01 Sau khi rời khỏi đài TVB, nam diễn viên chuyển sang kinh doanh đồ cũ ở Trung Quốc Đại lục, nhưng công việc không suôn sẻ. Ông không quay lại giới giải trí dù nhận được một số lời mời mà làm thợ mộc.

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