Tài tử Hoa ngữ Lương Triều Vỹ mắc hội chứng sợ xã hội và cách vượt qua để hòa nhập cuộc sống

Lương Triều Vỹ từng chia sẻ mắc bệnh tự kỷ. Tuổi thơ sóng gió khiến nam diễn viên sống nội tâm, cô lập bản thân khỏi đám đông trong thời gian dài. Cha Lương Triều Vỹ nghiện rượu, cờ bạc và thường xuyên đánh đập vợ con. Năm tài tử lên 10 tuổi, cha mẹ anh ly hôn.

Lương Triều Vỹ là nghệ sĩ hiếm hoi mắc hội chứng sợ đám đông ở showbiz Trung Quốc. Anh gặp chướng ngại giao tiếp với mọi người. Nhiều năm qua, nam diễn viên thường xuyên đồng hành cùng bà xã trong các sự kiện. Lưu Gia Linh giúp Lương Triều Vỹ cảm thấy thoải mái, an toàn và thay anh tương tác với truyền thông.

Lương Triều Vỹ cho hay: "Tôi cũng không phải đã vượt qua được hội chứng này, cũng có những lúc tôi cảm thấy khó khăn và giấu mình ở một góc nào đó để tạm né tránh khỏi những giao tế, tương tác xã hội.

Trong clip đăng tải trên tài khoản mạng xã hội mới đây, Lương Triều Vỹ chia sẻ về cách giúp ông vượt qua hội chứng sợ xã hội. Nam tài tử chia sẻ những vấn đề mình gặp phải, những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân cũng như cách ông vượt qua vấn đề này, vì công việc của một tài tử đòi hỏi ông phải tương tác xã hội khá nhiều.

Tôi không giỏi trong việc biểu đạt bản thân mình thông qua ngôn ngữ. Tôi dễ cảm thấy lo lắng khi gặp người lạ. Tôi luôn cảm thấy choáng ngợp, căng thẳng, mệt mỏi khi có mặt ở tại một sự kiện có đông người".

Những vấn đề này thực tế có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự nghiệp của Lương Triều Vỹ, dù vậy, ông cho biết bản thân có những cách để vượt qua vấn đề này trong công việc và cuộc sống: "Trước hết, tôi hay mỉm cười. Thứ hai, tôi hay vẫy tay chào mọi người. Thứ ba, tôi học động tác 'thả tim' để bày tỏ tình cảm tới mọi người".

Lương Triều Vỹ cũng lý giải tại sao bản thân ông vốn nhút nhát, hay ngại ngùng, nhưng ông lại lựa chọn theo đuổi diễn xuất: "Khi tôi còn nhỏ, khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ mà tôi được ở trong rạp chiếu phim cho phép tôi tạm thời quên đi thực tế cuộc sống của mình. Tôi có thể hoàn toàn sống trong thế giới mà bộ phim mở ra.

Tôi nghĩ mình thật may mắn khi có thể trở thành một diễn viên, bởi diễn xuất cho phép tôi bộc lộ ra những xúc cảm mà trong đời sống cá nhân, tôi sẽ luôn kìm nén và che giấu. Thực tế, đối với tôi, diễn xuất chính là một cách để tôi cân bằng trong cuộc sống cá nhân".

Lương Triều Vỹ được xem là "viên ngọc quý luôn tỏa sáng" của bầu trời điện ảnh Hong Kong với các thành tích: Một trong 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất (CNN bình chọn), top 50 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới (People bình chọn), một trong 100 nhân vật kiệt xuất của lịch sử...

Ở tuổi 60, Lương Triều Vỹ hoạt động sôi nổi ở thị trường phim ảnh Hoa ngữ và Hollywood. Nam diễn viên được nhận xét duy trì phong độ ổn định, là tên tuổi hot được nhà sản xuất và thương hiệu săn đón.

Theo Lương Triều Vỹ, ông không có yêu cầu đặc biệt trong hợp đồng làm việc, chỉ yêu cầu làm việc 8 tiếng/ngày vì thể lực kém. Hiện, Lương Triều Vỹ đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng bà xã minh tinh Lưu Gia Linh.