Diva châu Á Coco Lee bị con riêng của chồng quay lưng

Sao quốc tế 03/02/2023 08:03

Hai con gái riêng của chồng không đứng về phía Coco Lee khi cha ruột họ ngoại tình.

Tháng 1/2023, truyền thông Hong Kong đưa tin cuộc hôn nhân của nữ diva Coco Lee và doanh nhân, tỷ phú Bruce Rockowitz đang trong tình trạng đóng băng. Có tin nói rằng Bruce từng nhiều lần có hành vi ngoại tình với gái trẻ, khiến nữ ca sĩ không thể chấp nhận và quyết định ly thân.

Theo Sinchew, khi hay tin cha ruột ngoại tình, hai đứa con riêng của Bruce không hề an ủi hoặc tỏ chút quan tâm đến Coco Lee dù từ lâu nữ ca sĩ đã xem họ như người một nhà. Điều này khiến cô rất đau buồn và sụt cân nghiêm trọng.

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Coco Lee thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung trông rất hạnh phúc giữa vợ chồng cô và hai con riêng của chồng. Ảnh: Internet

Một nguồn tin khẳng định nữ ca sĩ có lý do để làm điều đó: "Coco Lee đến với tỷ phú Bruce Rockowitz thời điểm ông vẫn có vợ. Ông ấy yêu Coco nên thề với cô sẽ bỏ vợ để kết hôn. Đó là lý do khiến ca sĩ đồng ý bắt đầu mối quan hệ. Điều này làm tổn thương vợ và hai con gái của ông Bruce Rockowitz rất nhiều". Vì vậy, lần này, khi ông Bruce Rockowitz có tình nhân mới và lạnh nhạt với Coco Lee, hai cô con gái không có bất cứ động thái nào hỗ trợ mẹ kế.

Trước đó, Coco Lee giữ quan hệ tốt với hai con riêng của ông Bruce Rockowitz. Cô từng nói coi hai cô gái như con. Tuy nhiên, gần đây, họ không còn tương tác với nhau.

Tâm trạng Coco Lee không tốt, cô gầy rộc, tinh thần tệ hại, kể từ khi cô chia tay chồng. Hai người hiện ly thân, chưa hoàn thành thủ tục ly hôn. Ông Bruce Rockowitz được cho đang cặp kè với bóng hồng mới.

Diva châu Á Coco Lee bị con riêng của chồng quay lưng - Ảnh 2

Coco Lee gia nhập làng giải trí sau khi đoạt giải nhất một cuộc thi hát ở Hong Kong. Đầu những năm 2000 là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Coco Lee khi cô trở thành nghệ sĩ châu Á có album tiếng Anh phát hành trên toàn cầu, sở hữu nhiều bài hit trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.

Truyền thông gọi cô là giọng ca vàng châu Á hay "Mariah Carey của châu Á". Nữ ca sĩ sở hữu một giọng ca đẹp, ngoại hình sáng và phong cách trình diễn cuốn hút. 

Đến nay, Coco Lee vẫn là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên và duy nhất trình diễn tại lễ trao giải Oscar. Tại lễ trao giải Oscar năm 2001, cô trình diễn ca khúc A love before time trong bộ phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Ca khúc này được đề cử giải Oscar ở hạng mục Ca khúc hay nhất.

Trái với sự nghiệp rực rỡ, đường tình duyên của Coco Lee không suôn sẻ. Trước khi kết hôn, cô từng dính tin đồn tình cảm với nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí như Vương Lực HoànhChâu Kiệt Luân. Kể từ khi lập gia đình, cô sống kín tiếng và chăm lo cho tổ ấm nhỏ. 

Nữ ca sĩ thông báo tổ chức đám cưới với tỷ phú Bruce Rockowitz vào năm 2010, chồng hơn cô 18 tuổi. Bruce Rockowitz hiện là giám đốc điều hành của Global Brands Group, đơn vị quản lý những thương hiệu như Calvin Klein, Juicy Couture...  

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