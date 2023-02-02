Trong những bức ảnh, Hướng Tả ôm con trai, trong khi đó Quách Bích Đình chăm sóc cho con gái. Nhiều cư dân mạng chia sẻ Hướng Tả rất chu đáo, luôn chú ý đến vợ con.

Theo truyền thông, Hướng Tả tỏ ra ân cần với vợ. Trong chuyến dạo phố, Quách Bích Đình quán xuyến chi tiêu, trong khi con trai trùm Hướng Hoa Cường cùng bảo mẫu chăm sóc hai con nhỏ.

Trước đó không lâu, Quách Bích Đình và Hướng Tả bị bắt gặp tại trung tâm mua sắm ở Hong Kong. Đây là lần xuất hiện cùng nhau hiếm hoi của cặp sao trong nửa năm. Họ đưa hai con đi chơi và mua sắm. Quách Bích Đình và Hướng Tả kín đáo, đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt.

Tháng 7/2022, Hướng Tả vướng nghi vấn ngoại tình khi đưa cô gái lạ về nhà tại Bắc Kinh và qua đêm trong thời gian vợ ở cữ sau sinh. Anh còn bị tung tin nhắn gạ tình bạn gái cũ là người mẫu Tiểu Hồ Tịnh. Vụ việc khiến cuộc hôn nhân của Hướng Tả lao đao.

Trang QQ cho biết mối quan hệ vợ chồng của Hướng Tả và Quách Bích Đình đang trải giai đoạn "chiến tranh lạnh". Thời gian qua, Hướng Tả nỗ lực hàn gắn với vợ dưới sự giúp sức của cha mẹ.

Gần đây, bà Trần Lam cho biết luôn tôn trọng con dâu và đã phân chia tài sản để bảo vệ lợi ích của Quách Bích Đình. Trần Lam chia sẻ nếu con trai gây ra lỗi lầm và khiến vợ đau khổ, Quách Bích Đình sẽ có quyền quyết định với phần tài sản chung được vợ chồng bà chia thừa kế. Động thái của bà trùm được cho là để giữ chân con dâu, cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ của con trai.

Quách Bích Đình và Hướng Tả kết hôn vào tháng 9/2019. Họ nên duyên sau khi tham show truyền hình thực tế. Sau khi kết hôn, Quách Bích Đình hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô dành nhiều thời gian chăm sóc con gái Cora Hướng Chỉ. Năm 2022, Quách Bích Đình đã sinh con thứ hai, được cho là bé trai.