Cnet hối thúc Bành Vu Yến lập gia đình sau khi Hồ Ca thông báo lấy vợ sinh con

Sao quốc tế 01/02/2023 20:28

Ngay sau khi Hồ Ca bất ngờ xác nhận đã kết hôn và có con, cư dân mạng xứ Trung đã lập tức réo tên Bành Vu Yến, "đào lại" lời giao hẹn của đôi bạn thân này.

Ngày 31/1, thông qua tài khoản Weibo, Hồ Ca gây ngỡ ngàng khi đột ngột báo tin đã lấy vợ, sinh con. Nam diễn viên 41 tuổi kết hôn với một phụ nữ làm ngoài ngành giải trí và vừa chào đón con gái đầu lòng.

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Hồ Ca gây sốc khi thông báo đã kết hôn và có con. Ảnh: Internet

Tin nhắn Hồ Ca gửi đến người hâm mộ có đoạn: "Giờ tôi đã làm bố rồi. Vợ và con gái tôi đều khỏe mạnh, bình an, thế nên tôi muốn lan tỏa tin vui này đến mọi người". Anh cũng không quên giãi bày lý do mình giữ im lặng tới tận bây giờ: "Vì vợ tôi không phải người nổi tiếng và tôi cũng muốn việc sinh nở của cô ấy được thuận lợi nên trước đó đã không báo hỷ với mọi người. Rất hy vọng nhận được sự thông cảm của các bạn".

Tin vui đầu năm mới của Hồ Ca nhận được sự hưởng ứng của người hâm mộ. Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời chúc mừng gia đình nhỏ có thêm thành viên mới. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ hơn cả lại là trong các bình luận về chuyện Hồ Ca lập gia đình, cái tên Bành Vu Yến liên tục bị nhắc đến. Khán giả đồng loạt gọi tên Bành Vu Yến, hỏi anh giờ đã thấy vội chuyện vợ con hay chưa. 

Cnet hối thúc Bành Vu Yến lập gia đình sau khi Hồ Ca thông báo lấy vợ sinh con - Ảnh 2
Bành Vu Yến (trái) bỗng dưng bị réo tên khi Hồ Ca (phải) thông báo có vợ con. Ảnh: Internet

Theo Mothership, khán giả quan tâm đến chuyện vợ con của Bành Vu Yến tới độ chỉ vài giờ đồng hồ sau tin vui từ Hồ Ca, từ khóa "áp lực kết hôn chuyển sang Bành Vu Yến" đã nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu, leo lên top 1 từ khóa thịnh hành của Weibo.

Việc Hồ Ca kết hôn nhưng Bành Vu Yến "nằm không cũng dính đạn" xuất phát từ một lần "mạnh miệng" khi trả lời phỏng vấn của anh vài năm về trước. Theo đó trong một lần phỏng vấn báo chí, khi được hỏi bao giờ sẽ kết hôn, Hồ Ca đáp rằng: "Bành Vu Yến còn chưa kết hôn, nên tôi không vội". Bành Vu Yến cũng trong một lần phỏng vấn, đưa ra câu trả lời tương tự: "Hồ Ca không vội, tôi cũng không vội".

Cách né tránh câu hỏi nhạy cảm về chuyện hôn nhân của Bành Vu Yến và Hồ Ca khiến khán giả vô cùng thích thú. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với hai tài tử vì bản thân cũng thường xuyên phải tìm cách né tránh câu hỏi khó này. Thời điểm ấy, câu nói "Hồ Ca và Bành Vu Yến đều không vội thì tôi vội làm gì" đã trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội Douyin. Nhưng giờ đây, khi Hồ Ca đã kết hôn rồi, khán giả đặt câu hỏi vui vẻ liệu Bành Vu yến đã cảm thấy vội?

Cnet hối thúc Bành Vu Yến lập gia đình sau khi Hồ Ca thông báo lấy vợ sinh con - Ảnh 3
Bành Vu Yến. Ảnh: Internet

Bành Vu Yến sinh năm 1982, là nam diễn viên nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc). Anh được biết đến qua nhiều bộ phim đình đám như Hoàng Phi Hồng: Bí ẩn một huyền thoại; Đạp gió rẽ sóng, Xé gió, Bao giờ trăng sáng,...

Trong làng giải trí, ngoài khả năng diễn xuất thì Bành Vu Yến còn nổi tiếng bởi khuôn mặt đẹp như tượng tạc, ngoại hình rắn rỏi, nam tính. Không quá khi nói rằng, sao nam 40 tuổi này là một trong những biểu tượng nhan sắc của làng giải trí hiện tại. Hấp dẫn là vậy nhưng anh chàng vẫn lẻ bóng suốt nhiều năm qua và chưa có ý định lập gia đình.

 

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