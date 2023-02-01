Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân

Mới đây, trên trang cá nhân, Chung Hân Đồng đăng bộ ảnh mới và viết: "Tháng Giêng đi qua ngay cả trước khi bạn nhận ra. Đi để chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp hơn và hẹn gặp lại vào tháng mới".

Kể từ khi gặp vấn đề về cân nặng, Chung Hân Đồng lặng lẽ lên kế hoạch tập luyện, ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng như xưa. Trong các bức ảnh được đăng tải sau đó, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy thân hình của minh tinh 8X ngày một thon gọn.

Hơn một năm về trước, Chung Hân Đồng từng gây bàn tán khi xuất hiện trên một chương trình với ngoại hình “phát tướng”. Mỹ nhân Hồng Kông gặp nhiều căng thẳng, áp lực sau khi ly hôn bác sĩ Lại Hoằng Quốc hồi 2020. Cùng với đó, cô bị mất cân bằng nội tiết tố khiến cơ thể tăng cân không kiểm soát.

Đến khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 cách đây ít lâu, mỹ nhân phim Thiên cơ biến khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thoát cùng body mảnh mai, quyến rũ và thần thái đỉnh cao.

Theo HK01, Chung Hân Đồng đã giảm 13kg trong quá trình tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng nhờ tích cực tập luyện thể thao, vũ đạo. Đặc biệt, người đẹp tuân thủ chế độ ăn kiêng khoa học; cô ưu tiên ăn nhiều rau, củ, quả, ít thịt, kiêng đồ ngọt, thức ăn vặt, rượu bia…

Hiện mỹ nhân 41 tuổi dao động ở mức cân nặng 45kg. Sao nữ xứ Cảng thơm chia sẻ cô giảm cân để cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn và hiện hài lòng với số đo của mình. Trong bài viết đăng vài tuần trước, Chung Hân Đồng cho biết cô hiện tại hạnh phúc hơn rất nhiều: "Tôi biết tận hưởng và trân trọng hiện tại, mong rằng mình có thể tiếp tục thử thách bản thân thay vì so sánh. Điều quan trọng nhất, tôi chỉ tự hỏi bản thân mình có hạnh phúc và thoải mái hay không...".

Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Cô gia nhập làng giải trí từ khi còn trẻ và trải qua không ít sóng gió. Chung Hân Đồng được biết tới là thành viên của nhóm Twins và những vai diễn đáng yêu trên màn ảnh. Hình ảnh ngọc nữ trong sáng là thương hiệu của Chung Hân Đồng trước năm 2008.

Năm 2008, scandal ảnh “nóng” Trần Quán Hy đã khiến sự nghiệp của Chung Hân Đồng chuyển sang một hướng khác. Những bức ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy làm sụp đổ hình tượng “ngọc nữ” của Chung Hân Đồng trong lòng người hâm mộ, khiến cô bị tẩy chay tới mức suýt giải nghệ. Với nỗ lực phi thường, cô dần quay lại làng giải trí và giành lại tình cảm từ người hâm mộ. Hiện, cô tham gia đóng phim, ca hát và làm người mẫu.