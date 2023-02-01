Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân

Sao quốc tế 01/02/2023 15:00

Sau thời gian tăng cân, Chung Hân Đồng đã ấy lại vóc dáng mảnh mai, quyến rũ, nhan sắc cũng vì thế mà thăng hạng vượt bậc, không thua kém thời đỉnh cao.

Mới đây, trên trang cá nhân, Chung Hân Đồng đăng bộ ảnh mới và viết: "Tháng Giêng đi qua ngay cả trước khi bạn nhận ra. Đi để chiêm ngưỡng khung cảnh đẹp hơn và hẹn gặp lại vào tháng mới". 

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân - Ảnh 1
Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân - Ảnh 2

Diễn viên diện váy đen bó, khoe eo thon, thân hình gọn gàng hơn rất nhiều so với trước.

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân - Ảnh 3

Hơn một năm về trước, Chung Hân Đồng từng gây bàn tán khi xuất hiện trên một chương trình với ngoại hình “phát tướng”. Mỹ nhân Hồng Kông gặp nhiều căng thẳng, áp lực sau khi ly hôn bác sĩ Lại Hoằng Quốc hồi 2020. Cùng với đó, cô bị mất cân bằng nội tiết tố khiến cơ thể tăng cân không kiểm soát.

Kể từ khi gặp vấn đề về cân nặng, Chung Hân Đồng lặng lẽ lên kế hoạch tập luyện, ăn uống khoa học để lấy lại vóc dáng như xưa. Trong các bức ảnh được đăng tải sau đó, người hâm mộ dễ dàng nhận thấy thân hình của minh tinh 8X ngày một thon gọn.

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân - Ảnh 4

Đến khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa 3 cách đây ít lâu, mỹ nhân phim Thiên cơ biến khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thoát cùng body mảnh mai, quyến rũ và thần thái đỉnh cao.

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân - Ảnh 5

Theo HK01, Chung Hân Đồng đã giảm 13kg trong quá trình tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng nhờ tích cực tập luyện thể thao, vũ đạo. Đặc biệt, người đẹp tuân thủ chế độ ăn kiêng khoa học; cô ưu tiên ăn nhiều rau, củ, quả, ít thịt, kiêng đồ ngọt, thức ăn vặt, rượu bia…

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân - Ảnh 6

Hiện mỹ nhân 41 tuổi dao động ở mức cân nặng 45kg. Sao nữ xứ Cảng thơm chia sẻ cô giảm cân để cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn và hiện hài lòng với số đo của mình. Trong bài viết đăng vài tuần trước, Chung Hân Đồng cho biết cô hiện tại hạnh phúc hơn rất nhiều: "Tôi biết tận hưởng và trân trọng hiện tại, mong rằng mình có thể tiếp tục thử thách bản thân thay vì so sánh. Điều quan trọng nhất, tôi chỉ tự hỏi bản thân mình có hạnh phúc và thoải mái hay không...".

Sắc vóc nuột nà, quyến rũ của Chung Hân Đồng sau nỗ lực giảm cân - Ảnh 7

Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Cô gia nhập làng giải trí từ khi còn trẻ và trải qua không ít sóng gió. Chung Hân Đồng được biết tới là thành viên của nhóm Twins và những vai diễn đáng yêu trên màn ảnh. Hình ảnh ngọc nữ trong sáng là thương hiệu của Chung Hân Đồng trước năm 2008. 

Năm 2008, scandal ảnh “nóng” Trần Quán Hy đã khiến sự nghiệp của Chung Hân Đồng chuyển sang một hướng khác. Những bức ảnh nhạy cảm với Trần Quán Hy làm sụp đổ hình tượng “ngọc nữ” của Chung Hân Đồng trong lòng người hâm mộ, khiến cô bị tẩy chay tới mức suýt giải nghệ. Với nỗ lực phi thường, cô dần quay lại làng giải trí và giành lại tình cảm từ người hâm mộ. Hiện, cô tham gia đóng phim, ca hát và làm người mẫu.

Mỹ nhân vào vai Mai Siêu Phong trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' nhận được lời khen

Mỹ nhân vào vai Mai Siêu Phong trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' nhận được lời khen

Mạnh Tử Nghĩa vào vai nàng Mai Siêu Phong xinh đẹp trong 'Tân anh hùng xạ điêu', nhận được đánh giá cao của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung Hân Đồng Chung Hân Đồng giảm cân sắc vóc Chung Hân Đồng Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Mỹ nhân vào vai Mai Siêu Phong trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' nhận được lời khen

Mỹ nhân vào vai Mai Siêu Phong trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' nhận được lời khen

Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ?

Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ?

'Vua hài TVB' Huỳnh Tử Hoa sống độc thân ở tuổi 63 dù thành công trong sự nghiệp

'Vua hài TVB' Huỳnh Tử Hoa sống độc thân ở tuổi 63 dù thành công trong sự nghiệp

Nghi vấn Trương Bá Chi đang hẹn hò cùng trai lạ, còn công khai nắm tay đi mua sắm?

Nghi vấn Trương Bá Chi đang hẹn hò cùng trai lạ, còn công khai nắm tay đi mua sắm?

Đài TVB có động thái cứng rắn giữa tin đồn làm ăn thua lỗ, cổ phiếu lao đốc

Đài TVB có động thái cứng rắn giữa tin đồn làm ăn thua lỗ, cổ phiếu lao đốc

Từ ngôi sao màn ảnh, Vương Đại Trị trả giá đắt sau vụ ngoại tình chấn động với 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết

Từ ngôi sao màn ảnh, Vương Đại Trị trả giá đắt sau vụ ngoại tình chấn động với 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái