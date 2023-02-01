Mỹ nhân vào vai Mai Siêu Phong trong 'Tân Anh hùng xạ điêu' nhận được lời khen

Trong truyện, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, Mai Nhược Hoa sống lưu lạc không nơi nương tựa, tình cờ gặp Hoàng Dược Sư được ông thương tình đem về cưu mang ở đảo Đào Hoa, đổi tên thành Mai Siêu Phong và nhận làm đệ tử.

Cụ thể, trang phục của Mạnh Tử Nghĩa được chia làm hai bộ thể hiện hai thời kỳ riêng biệt trong cuộc đời Mai Siêu Phong. Bộ màu xanh là đồng phục của môn đồ tại đảo Đào Hoa.

Trên đảo, Mai Siêu Phong có dịp gần gũi với nhị đệ tử của Hoàng Dược Sư là Trần Huyền Phong nên tình cảm ngày càng nảy nở, hai người lén kết làm vợ chồng. Sợ sư phụ phát hiện, nên cả hai đã lấy trộm quyển hạ của Cửu âm chân kinh rồi bỏ trốn khỏi Đào Hoa đảo khi vợ Hoàng Dược Sư có thai. Chính vì việc này mà Hoàng Dược Sư đã rất tức giận và đánh gãy chân của tất cả các đệ tử còn lại rồi đuổi ra khỏi đảo.

Theo Sohu, Mạnh Tử Nghĩa có ngoại hình nổi bật, diễn xuất khá tốt. Do đó, khi vào vai Mai Siêu Phong cô được khán giả mong chờ. Người đẹp sinh năm 1995 từng giành giải Hoa khôi Bắc Ảnh. Cô cũng là người đẹp nhất ở ngôi trường có hàng trăm mỹ nhân như Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Mạnh Tử Nghĩa được biết đến nhiều với vai diễn Ôn Tình trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Trần Tình Lệnh (2019). Bên cạnh đó, cô còn đóng Mục Niệm Từ trong Anh hùng xạ điêu (2017), Tương dạ, Phù thế song kiều truyện, Luận ai xứng danh anh hùng, Trầm vụn hương phai. Dù chỉ đóng vai phụ, diễn xuất tự nhiên cũng giúp Mạnh Tử Nghĩa gây chú ý với công chúng. Thậm chí, ngoại hình và khả năng hóa thân vào nhân vật của cô còn lấn lướt nữ chính.

Tuy nhiên, Mạnh Tử Nghĩa cũng vướng nhiều lùm xùm đời tư như không chịu làm xấu hay lăn xả cho vai diễn, thường sử dụng chiêu trò dìm bạn diễn. Theo Sina, Mạnh Tử Nghĩa xuất thân giàu có nên thường được ưu ái khi nhận vai diễn. Thậm chí, cô còn dùng quyền lực hậu trường để tăng thêm phân cảnh cho mình.