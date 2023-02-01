Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ?

Sao quốc tế 01/02/2023 09:34

Thông tin Hồ Ca đã có vợ và mới đón con gái đầu lòng khiến mạng xã hội Trung Quốc "bùng nổ".

Vốn là người kín tiếng trong đời sống tình cảm, chiều 31/1, Hồ Ca gây bất ngờ khi thông báo trên Weibo rằng anh đã có vợ và mới đón con gái chào đời. “Tôi làm cha rồi. Mẹ tròn con vuông. Tôi muốn báo tin vui cho mọi người. 20 năm làm nghề, cảm ơn mọi người đã cùng tôi trưởng thành, hy vọng được mọi người hỗ trợ và thấu hiểu hơn”, Hồ Ca viết.

Nam diễn viên tiết lộ vợ anh là người ngoài ngành, để thuận lợi việc sinh nở cho vợ nên đến giờ anh mới thông báo tới công chúng.

Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ? - Ảnh 1
Hồ Ca thông báo đã lấy vợ sinh con. Ảnh: Internet

Thông tin Hồ Ca có gia đình khiến mạng xã hội Trung Quốc “bùng nổ”. Bài đăng của tài tử thu về hơn 2 triệu lượt thích sau 30 phút đăng tải. Cụm từ về Hồ Ca lần lượt leo hot search Weibo bảng chung, bảng giải trí với gần 15 triệu lượt tiếp cận sau ít phút.

Danh tính bạn đời của nam tài tử thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không lâu sau đó, trên mạng lan truyền hình ảnh và thông tin của một cô gái được cho là người vợ bí ẩn của Hồ Ca. Theo tiết lộ, cô gái này là Hoàng Hi Ninh, đồng thời là quản lý hiện tại của nam diễn viên.

Hoàng Hi Ninh sinh năm 1993, kém Hồ Ca 11 tuổi. Cả hai quen nhau nhờ sở thích nuôi động vật. Ngoài ra, nguồn tin cho biết thêm cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào ngày 21/9/2022.

Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ? - Ảnh 2
Hồ Ca xác nhận đã có vợ con, danh tính bạn đời được hé lộ? - Ảnh 3
Dân mạng nghi vấn Hoàng Hi Ninh là vợ của Hồ Ca. Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng bày tỏ không ủng hộ việc hình ảnh và thông tin cá nhân của Hoàng Hi Ninh bị phát tán. Việc Hồ Ca giữ kín danh tính bà xã cho thấy việc anh không muốn vợ con vướng vào nhiều thị phi.

Hồ Ca sinh năm 1982, là nam nghệ sĩ hạng A của Trung Quốc. Anh được khán giả Việt Nam biết đến qua các tác phẩm như Tiên kiếm kỳ hiệp, Hiên viên kiếm - Thiên chi ngân, Thần thoại, Anh hùng xạ điêu (2008), Lang Nha Bảng, Kẻ ngụy trang...

Nam diễn viên được biết đến là nghệ sĩ chuyên tâm cho sự nghiệp, tích cực tham gia công tác thiện nguyện, phong trào phúc lợi cộng đồng. Hàng năm, sao nam luôn dành ra một khoảng thời gian kéo dài vài tháng để đi làm từ thiện ở các vùng núi hẻo lánh. Vì vậy, Hồ Ca nằm trong danh sách những tài tử được khán giả yêu mến bậc nhất ở showbiz Hoa ngữ.

Có sự nghiệp rực rỡ nhưng Hồ Ca lại là người có vận đen trong tình duyên khi những mối tình của anh kết thúc dở dang. Nam diễn viên từng có thời gian hẹn hò nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Tiết Giai Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay thiên kim Lâm Hiểu. Sau những đoạn tình cảm không có kết thúc viên mãn, Hồ Ca được biết đến là "quý ông độc thân đắt giá" cho đến khi anh tự công bố đã có vợ con vào ngày 31/1.

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