Nghi phạm sống chung với gia đình vợ tại phòng trọ ở đường Hồ Văn Tắng. Thời gian gần đây, do vợ chồng mâu thuẫn nên nghi phạm chuyển đi nơi khác sinh sống.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 24/9, Công an xã Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Đầu giờ chiều cùng ngày, Công an xã Củ Chi tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ án mạng xảy ra tại khu nhà trọ trên đường Hồ Văn Tắng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo VietNamNet.

Lực lượng chức năng đến hiện trường, phát hiện một người tử vong tại chỗ. Ba người bị thương được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân bị thương nặng không qua khỏi.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định các nạn nhân là người thân trong một gia đình. Hai người tử vong là nữ giới.

Theo thông tin báo VietNamNet, công an đã bắt giữ nghi phạm gây án là đối tượng khoảng 25 tuổi. Các nạn nhân là người trong một gia đình, bao gồm cha, 2 con gái và cháu ngoại.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sống chung với gia đình vợ tại phòng trọ ở đường Hồ Văn Tắng. Thời gian gần đây, do vợ chồng mâu thuẫn nên nghi phạm chuyển đi nơi khác sinh sống.

Đầu giờ chiều 24/9, nghi phạm quay về chỗ trọ tìm vợ thì tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Nghi phạm dùng hung khí tấn công 4 nạn nhân. Trong đó, vợ và chị vợ của nghi phạm đã tử vong. Cha vợ và người cháu (con của người chị vợ) bị thương nặng.

Nghi phạm gây án đã bị cảnh sát bắt giữ. Nguyên nhân vụ việc đang được nhà chức trách làm rõ.

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