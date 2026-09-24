Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 24/09/2026 09:33

Hôm nay, ngày 24/9/2026 giá vàng thế giới tiến sát mốc 4.300 USD/ounce. Trong nước, vàng miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (24/9), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 600.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa giá mua vàng miếng xuống 141,9 triệu đồng/lượng, bán ra 144,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng khi mua vàng miếng SJC ở mức 141,7 triệu đồng và bán ra còn 144,9 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 600.000 đồng khi mua vào xuống 141,4 triệu đồng, bán ra 144,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 141,7 triệu đồng, bán ra 144,7 triệu đồng, giảm 500.000 đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.303 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.332 USD/ounce.

Lúc 22h10 ngày 23/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.292,9 USD/ounce (giá mua), giảm 64,1 USD, tương đương 1,47%, so với mức tham chiếu của phiên.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương hơn 133,7 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 11,8 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 23/9.

Vàng giảm mạnh khi đồng USD tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng. Chỉ số USD tăng 0,35% lên ngưỡng 101 điểm. Đồng USD tăng mạnh khi giới đầu tư đón nhận những tín hiệu cứng rắn hơn từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong đó có Chủ tịch Fed chi nhánh Boston Susan Collins.

Hoạt động bán vàng cũng gia tăng và dòng tiền lớn có xu hướng đứng ngoài quan sát, trong bối cảnh giới đầu tư theo dõi sát cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

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