Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Hôm nay, ngày 23/9/2026, giá vàng trong nước tăng, ngược chiều giảm của kim loại quý thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng. ACB tăng giá vàng miếng SJC 900.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 143,2 triệu đồng, bán ra 145,7 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mỗi lượng vàng miếng 400.000 đồng, mua vào lên 143,2 triệu đồng, bán ra 144,7 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm mỗi lượng 500.000 - 600.000 đồng. Công ty SJC mua vào 142 triệu đồng, bán ra 145 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo VietNamNet, trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 22/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.340 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.375 USD/ounce.

So với mức giá đầu năm khoảng 4.335 USD/ounce, vàng hiện cao hơn khoảng 5 USD, tương đương 0,1%. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 134,8 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 22/9.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 22/9 tăng nhẹ khoảng 2 USD lên trên 4.340 USD/ounce.

Vàng bớt áp lực giảm trong bối cảnh giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã giảm phiên thứ năm liên tiếp. Tuy nhiên, các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục phát tín hiệu thận trọng về lạm phát, trong khi thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất thêm một lần trong tháng 12.

Kỳ vọng căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt gây sức ép lên giá dầu. Giá dầu WTI giảm thêm 1,9% xuống 90,6 USD/thùng. Dầu Brent giảm 1,4% xuống 98,9 USD/thùng, cách khá xa ngưỡng 108 USD/thùng thiết lập hồi giữa tháng 9.

Lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống mức gần 4,93%. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ vàng. Tuy nhiên, đồng USD treo ở mức khá cao và tín hiệu Fed tăng thêm lãi suất một lần nữa (có thể vào tháng 12) đang kìm hãm đà hồi phục của vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ Hôm nay, ngày 22/9/2026 giá vàng thế giới neo ở mốc 4.350 USD/ounce. Trong nước, vàng SJC và vàng nhẫn mở cửa phiên giao dịch giữ giá so với hôm qua.

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