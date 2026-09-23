Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 23/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son khi bước qua tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Bước qua tháng 10 dương lịch, người tuổi Tý có cục diện Tam Hợp chống lưng nên đón nhận nhiều tin vui về công danh sự nghiệp. Bạn thể hiện được sự năng nổ, không ngần ngại giúp đỡ mọi người. Nhiệm vụ cũ hay mới thì bạn đều hoàn thành xuất sắc và điều đó giúp bạn trở thành người được khen ngợi rất nhiều trong tập thể.

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tý cũng đón không ít tin vui về tài lộc bởi ngày này cát khí rất vượng. Dù đang theo đuổi lĩnh vực nào thì thu nhập cũng rất khả quan. Càng là người làm kinh tế thì càng có tài lộc dồi dào, kinh doanh, buôn bán thuận lợi. Mức tài chính hiện tại giúp bạn có thể tự tin tiêu pha cũng như thực hiện các kế hoạch cá nhân.

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua tháng 10 dương lịch, Tam Hội cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Dần cho thấy, con giáp này đón ngày mới với sự thoải mái, vô tư và một tinh thần phấn chấn. Nhờ vậy bạn có thể giải quyết công việc một cách sáng suốt, hiệu suất được nâng cao khá rõ. 

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này trở nên mạnh dạn hơn trong các quyết định quan trọng và sự nỗ lực của bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp ngưỡng mộ. Tâm trạng vô cùng tốt và điều này chính là động lực giúp con giáp này hoàn thành các nhiệm vụ được giao dù có gặp phải khó khăn, thử thách nào. 

Con giáp tuổi Mão 

Bước qua tháng 10 dương lịch, xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Mão. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính của Tuổi Mão trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lại của bạn sẽ đươc rạng rỡ hơn nhiều.

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