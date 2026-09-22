Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, phục vụ công tác khám nghiệm và các thủ tục điều tra theo quy định.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo Công an TP. Đồng Nai, khoảng 16h45 ngày 17/9, Công an xã Đak Nhau nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực bến Ba Cô, thuộc thôn Đak Nung.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đak Nhau phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng đến hiện trường. Thi thể nạn nhân mặc áo cộc tay màu nâu, tay trái đeo đồng hồ điện tử màu đen, đang trong quá trình phân hủy và mắc kẹt trong khe đá.

Các lực lượng chức năng xã Đak Nhau tham gia đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khe đá ngay trong đêm. Ảnh: Báo VietNamNet.

Khu vực phát hiện thi thể có địa hình phức tạp, đường đất trơn trượt, sình lầy do mưa lớn kéo dài. Một số đoạn, lực lượng chức năng phải đi bộ băng rừng, vượt qua những dòng nước chảy xiết để tiếp cận vị trí nạn nhân.

Sau khi tiếp cận hiện trường, các lực lượng tổ chức bảo vệ khu vực, phục vụ công tác khám nghiệm và truy tìm tung tích nạn nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng tìm phương án đưa thi thể ra khỏi khu vực khe đá trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết bất lợi.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, phục vụ công tác khám nghiệm và các thủ tục điều tra theo quy định.

Theo thông tin báo VietNamNet, qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh H.V.N. (SN 1997, ngụ thôn Thống Nhất, xã Đak Nhau).

Khu vực tiếp cận thi thể hiểm trở các lực lượng phải vượt suối, băng rừng. Ảnh: Báo VietNamNet.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể anh H.V.N. cho gia đình để lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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