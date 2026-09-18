Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Đời sống 18/09/2026 13:51

Khoảng 11h30 ngày 18/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 11h30 ngày 18/9, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh viên tại miệng cống cầu Mỏ, phố Viên, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Đây là vị trí thoát nước từ khu vực nam sinh viên mất tích ra sông Nhuệ.

Trước đó, khoảng 10h ngày 17/9, tại khu vực cuối phố Viên, hướng vào khu B, Trường đại học Mỏ - Địa chất, người dân phát hiện một xe máy cũ kiểu dáng Honda Wave, màu xanh đen, biển số 18F5-55xx nằm trên miệng cống thoát nước nhưng không thấy chủ xe đâu.

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con - Ảnh 1
Nơi phát hiện thi thể nam sinh viên - Ảnh: VietNamNet

Sau khi nhận được tin báo, tối 17/9, Công an phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm chủ xe là một nam sinh viên.

Nghi nam sinh này mất liên lạc sau khi bị rơi xuống cống, hai thợ lặn mang theo bình oxy chuyên dụng đã xuống cống thoát nước để tìm kiếm.

Tại hiện trường, nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc. Ngoài ra, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc cho biết cơ quan công an đang xác minh các thông tin liên quan đến vụ việc, chưa có kết luận cuối cùng.

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con - Ảnh 2
Trong đêm, người mẹ vẫn túc trực tại khu vực tìm kiếm, mong ngóng từng thông tin về con trai đang mất liên lạc - Ảnh: Báo Phụ nữ mới

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, N.Đ.S. là sinh viên năm nhất Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Tại hiện trường, người thân của S. cũng có mặt để chờ thông tin. Mẹ của nam sinh vẫn ngồi ngóng tin con trong khi lực lượng chức năng triển khai các phương án tìm kiếm. Trong đêm, người mẹ vẫn túc trực tại khu vực tìm kiếm, mong ngóng từng thông tin về con trai đang mất liên lạc

Người bác của N.Đ.S. nghẹn ngào kể lại, tối 16/9, hai mẹ con vẫn còn liên lạc với nhau. Tuy nhiên, đến sáng 17/9, N.Đ.S. đi học thì gia đình không thể liên lạc được với nam sinh.

"Tối hôm qua thì hai mẹ con vẫn liên lạc với nhau. Nhưng từ sáng nay cháu nó đi học là mẹ không liên lạc gì. Thấy máy định vị đến đoạn này. Từ sáng đến giờ gọi điện cho cháu cũng không được", người bác nói.

Theo người bác, gia đình nhận được điện thoại của cơ quan chức năng khi mẹ của S. đang làm việc tại công ty. Từ thời điểm đó, gia đình lập tức đến khu vực để chờ tin và phối hợp tìm kiếm.

"Cháu S. là sinh viên năm nhất, học giỏi mà, thi còn thừa điểm vào đại học", người bác nghẹn ngào chia sẻ.

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