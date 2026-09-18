Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Lá tía tô là phần lá tươi hoặc đã được phơi, sấy khô của cây Tía tô (Perilla frutescens (L.) Britt.), thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae). Phiến lá có lông tơ mịn, kích thước lớn dần về phía cuống và có lá đơn mọc đối. Chóp lá nhọn, rìa mịn đến răng cưa thô. Hai mặt lá thường có màu xanh lục, đôi khi mặt dưới có màu tím. Lá tía tô chủ yếu chứa tinh dầu, flavonoid, acid phenol và vitamin E.

Lá tía tô chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, điều này có lợi cho những người mắc các bệnh viêm nhiễm như viêm khớp và hen suyễn.

Điều trị các vấn đề về sức khỏe hô hấp

Lá tía tô từ lâu đã được sử dụng trong y học Đông Á vì những lợi ích tiềm năng trong việc kiểm soát các phản ứng dị ứng, chẳng hạn như sốt cỏ khô và hen suyễn. Lá tía tô có thể giúp làm giảm các triệu chứng như nghẹt mũi, hắt hơi và ngứa liên quan đến dị ứng.

Bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá tía tô chứa các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và có thể giúp chống lại các vi khuẩn có hại gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng lá tía tô có thể giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và làm dịu các triệu chứng khó chịu ở dạ dày từ nhẹ đến nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Lá tía tô nổi tiếng với hàm lượng axit béo omega-3. Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch tối ưu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể góp phần vào một trái tim khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ duy trì huyết áp bình thường và bảo vệ chống lại các rối loạn tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp giảm thiểu các vấn đề sức khỏe. Chứa gần như đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, lá tía tô rất tốt trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và mãn tính, đồng thời giữ cho hệ miễn dịch luôn mạnh mẽ.

Lưu ý khi sử dụng lá tía tô

Mặc dù lá tía tô mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý những vấn đề sau khi sử dụng:

Ảnh minh họa: Internet

Đối với người bị cảm nóng, tự ra mồ hôi: Không nên sử dụng vì tía tô có dược tính ra mồ hôi nhiều, sử dụng có thể khiến bệnh thêm trầm trọng.

Đối với phụ nữ có thai: Tía tô nếu dùng với liều lượng lớn và liên tục trong khoảng thời gian dài có thể khiến tăng huyết áp, ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi.