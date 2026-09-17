Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 17/09/2026 05:00

Trái trâm rừng không chỉ đơn thuần là một loại quả truyền thống quen thuộc với người Việt Nam mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng phong phú và vô số lợi ích về sức khỏe. Với màu tím đậm hấp dẫn và vị ngọt thanh khi chín, trái trâm đã và đang được nhiều người ưa chuộng để sử dụng trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Quả trâm là một loài cây mọc dại ở Việt Nam và là đặc sản mùa hè được nhiều người yêu thích. Loại quả này thường có vị chua, ngọt, hơi chát, có thể ăn tươi hoặc sử dụng để làm nước uống. Loại quả này gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ ở các miền quê, trong đó nhiều nhất ở An Giang. Chúng mọc thành từng chùm, có hình bầu dục, khi chín chuyển sang màu đỏ, tím, thậm chí đen bóng rất đẹp mắt, nhìn giống những quả nho bé xíu.

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quả trâm có vị chua ngọt xen lẫn với chút chát nhẹ, kích thích vị giác. Người bán giới thiệu trái trâm có thể ăn trực tiếp như các loại quả khác, hoặc lắc muối ớt. Vỏ trái trâm rất mềm, khi xóc với muối rất dễ thấm, xóc qua 2-3 lần là mở ra ăn được luôn. Trái trâm vừa ngấm muối, pha thêm vị cay của ớt rất thích hợp với các chị em văn phòng thích ăn vặt. Ngoài ra, nhiều người còn dùng trái trâm ngâm với rượu hoặc đường, tạo nên rượu trâm hay nước siro giải nhiệt có màu sắc đẹp mắt, hương vị hấp dẫn.

Thành phần dinh dưỡng của quả trâm

Quả trâm rừng còn sở hữu các loại vitamin như vitamin A, vitamin C, riboflavin, thiamine, choline, acid folic, acid nicotinic. Glucose và fructose là hai loại đường chính yếu có trong quả trâm chín. Trong loại quả này chứa ít acid oxalic và 0.59% acid malic. Những thành phần hóa thực vật của trâm rừng cũng được đông đảo giới nghiên cứu quan tâm. Bởi lẽ, chúng có mối liên kết mật thiết với khả năng hạ lipid máu, hạ đường huyết và bảo vệ gan.

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, lá vối rừng lại sở hữu nguồn tanin, protein cùng lượng tinh dầu với mùi hương dễ chịu. Tinh dầu bao gồm dipenten và terpen. Trong khi đó, hạt của quả trâm rừng bao gồm tanin, protein, galic và acid ellagic.

Công dụng của quả trâm đối với sức khỏe

Kiểm soát bệnh tiểu đường: Những người đang bị bệnh tiểu đường có thể sử dụng quả trâm như một cách an toàn để quản lý bệnh tiểu đường, vì quả trâm có hàm lượng calo thấp, nhiều polyphenolic có lợi cho sức khỏe như bệnh tiểu đường.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Quả trâm cung cấp chất chống oxy hóa và khoáng chất kali cho cơ thể. Những chất này hỗ trợ cơ thể chống lại sự tàn phá của các gốc tự do, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch.

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân: Quả trâm có hàm lượng calo thấp mà lại giàu chất xơ nên được xếp vào hàng thực phẩm lành mạnh cho người giảm cân. Thêm vào đó, quả trâm còn cải thiện tiêu hóa và giúp giảm tích nước trong cơ thể, giúp giảm cân hiệu quả.

Tăng cường miễn dịch: Quả trâm chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Do đó, ăn quả trâm sẽ làm tăng sức chịu đựng của cơ thể đối với các bệnh cảm thông thường.

Cải thiện sức khỏe răng miệng: Đặc tính kháng khuẩn của quả trâm có thể bảo vệ răng của chúng ta khỏi bệnh nhiễm trùng miệng và các vi khuẩn. Ngoài ra, quả trâm còn có khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến nướu, ê buốt, đau nhức.

Cải thiện huyết sắc tố: Quả trâm rừng giàu chất sắt có thể giúp gia tăng huyết sắc tố. Từ đó tăng cường lượng oxy vận chuyển tới các cơ quan. Nhờ vậy, các hoạt động bên trong cơ thể diễn ra tốt và mạnh mẽ hơn.

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Dù có nhiều tác dụng với sức khỏe, nhưng các chuyên gia khuyên rằng những người bị bệnh thận, người có cơ địa nhạy cảm hay phụ nữ mang thai và cho con chú không nên ăn quá nhiều trái trâm một lúc, sẽ dễ gặp một số phản ứng phụ. Theo đó, trái trâm giàu oxalate, có thể làm trầm trọng các vấn đề về thận. Việc tiêu thụ quá nhiều trái trâm có thể gây ra các tác dụng phụ như táo bón do chúng chứa hàm lượng tannin cao.

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Nhờ chứa hàm lượng dưỡng chất dồi dào cùng các hợp chất sinh học mạnh mẽ, hành tây mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   quả trâm công dụng của quả trâm dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 33 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 45 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn

Rau đay tốt cho sức khỏe nhưng 4 đối tượng này nên lưu ý khi ăn