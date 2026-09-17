Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Một bác sĩ đã nghỉ hưu và vợ đã trở thành mục tiêu của 2 kẻ cướp giật dây chuyền ở Ajmer, Rajasthan, Ấn Độ, nhưng nỗ lực tẩu thoát của họ đã bị cản trở sau khi chiếc xe máy ngã gần gờ giảm tốc.
Video 10 giờ 5 phút trước

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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