Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Một bác sĩ đã nghỉ hưu và vợ đã trở thành mục tiêu của 2 kẻ cướp giật dây chuyền ở Ajmer, Rajasthan, Ấn Độ, nhưng nỗ lực tẩu thoát của họ đã bị cản trở sau khi chiếc xe máy ngã gần gờ giảm tốc.

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