Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Tâm sự gia đình 16/09/2026 20:00

Đêm đó, anh chuẩn bị nến, hoa, trang trí phòng ngủ rất lãng mạn rồi nằm trên giường đợi chị tắm xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh kéo chị xuống hôn lên cổ rồi dần dần cởi bỏ chiếc khăn tắm chị quấn trên người.

Chị hơn anh 3 tuổi, cả hai là đồng nghiệp. Mới quen nhau một thời gian ngắn, anh chị nắm tay bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Chị là 1 cô gái xinh xắn, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi lấy được một người vợ như vậy.

Ngày cưới của anh chị, bạn bè, dòng họ đến rất đông, ai cũng nâng ly mời cô dâu chú rể, chúc vợ chồng hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Anh uống đến say mèm chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Vậy là đêm tân hôn ngọt ngào của anh chị cũng tan thành mây khói. 

Sáng thức dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhớ lại đêm qua uống quá chén, anh cảm thấy có lỗi với chị. Xuống giường, anh vào bếp nhìn thấy chị chiên xào thứ gì đó. Anh bước đến ôm vợ từ đằng sau rồi khẽ nói lời xin lỗi.

Chị không trách, ngược lại còn cười nói bảo anh đánh răng rồi chuẩn bị ăn sáng. Thái độ của vợ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hứa đêm nay sẽ bù đắp cho chị xứng đáng. Nét mặt chị hơi cứng lại, nhưng vẫn cười cho qua chuyện.

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, anh chuẩn bị nến, hoa, trang trí phòng ngủ rất lãng mạn rồi nằm trên giường đợi chị tắm xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh kéo chị xuống hôn lên cổ rồi dần dần cởi bỏ chiếc khăn tắm chị quấn trên người.

Hành động bất ngờ của anh khiến chị không kịp trở tay nhưng rồi chị nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh có vẻ khó chịu. Anh hỏi chị có chuyện gì, chị lảng tránh ánh mắt của anh và chỉ nói là không khỏe, chuyện này cứ để sau, không vội. Nói xong chị đi ra ngoài, anh nhìn theo ngơ ngác.

Suốt một tuần chị cứ trốn tránh anh như vậy. Sự kiên nhẫn của anh dành cho chị cũng mất dần. Cuối cùng, anh không chịu đựng được nữa nên quát mắng hỏi lý do. Chị biết mình không giấu được nên đành vừa khóc vừa nói hết sự thật.

Chị bảo chị đang mang thai với người yêu cũ. Nhưng anh ta là một gã Sở Khanh, đã quất ngựa truy phong khi nghe tin bạn gái có bầu. Không thể nói sự thật với gia đình, chị đành vội lấy anh để che giấu bí mật của mình. Tuy nhiên, bây giờ chị lại cảm thấy có lỗi với anh nên không muốn anh "đổ vỏ" giùm người khác. 

Biết được bí mật của vợ, anh vô cùng sốc. Thì ra chị chỉ xem anh như một thằng ngốc, lừa gạt tình cảm cũng như niềm tin của anh. Hiện anh không biết bản thân nên làm gì, có nên ly hôn không?

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