Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Sao quốc tế 16/09/2026 11:30

Trang Sina đưa tin bộ phim Hồng chưởng do Quan Hiểu Đồng và Trần Tinh Húc đóng chính vừa đóng máy. Bộ ảnh chụp chung nhận được nhiều lời khen. Trong ảnh, Quan Hiểu Đồng mặc váy dài khoe trọn phần lưng và vai gợi cảm.

Trong Hồng Chưởng, Quan Hiểu Đồng đảm nhận vai Mạnh Lộ Sa, một nữ họa sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng và mang vẻ bí ẩn. Đây được xem là hình tượng có nhiều khác biệt so với những nhân vật học sinh, tiểu thư nhà giàu mà nữ diễn viên từng thể hiện trên màn ảnh.

Loạt ảnh hậu trường của Quan Hiểu Đồng nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nữ diễn viên phát huy vẻ đẹp nữ tính với phong cách sang trọng, trưởng thành, đồng thời khéo léo tôn lên lợi thế ngoại hình. Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng cao ráo và đôi chân dài, Quan Hiểu Đồng được nhận xét phù hợp với hình tượng nữ họa sĩ vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng' - Ảnh 1Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng' - Ảnh 2Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng' - Ảnh 3

Sự thay đổi này cũng khiến khán giả kỳ vọng vào màn thể hiện của nữ diễn viên. Trước đó, Quan Hiểu Đồng nhiều lần đảm nhận các vai nữ sinh và từng bị nhận xét không còn quá phù hợp với hình tượng học đường do ngoại hình ngày càng trưởng thành. Vì vậy, việc cô thử sức với một nhân vật nữ tính, bí ẩn và có chiều sâu được xem là bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp.

Hồng Chưởng xoay quanh mối tình giữa Lục Dĩ Châu (Trần Tinh Húc), một tiến sĩ tâm lý học xuất thân từ gia đình giàu có, có tính cách lạnh lùng, và Mạnh Lộ Sa, nữ họa sĩ sở hữu tài năng nghệ thuật nổi bật. Hai người gặp nhau trong một đêm mưa xuân, sau đó cùng đến Anh và bắt đầu mối tình được mô tả lãng mạn như một câu chuyện của Shakespeare.

Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng như hoàn hảo nhanh chóng đối mặt với biến cố khi cái chết bí ẩn của một cô gái trẻ xuất hiện. Từ đây, Lục Dĩ Châu và Mạnh Lộ Sa bị cuốn vào những âm mưu, hiểu lầm và vòng xoáy báo thù, khiến tình yêu của họ liên tục đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng' - Ảnh 4Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng' - Ảnh 5

Đồng hành cùng Quan Hiểu Đồng là Trần Tinh Húc, nam diễn viên cao 1,86 m với ngoại hình nam tính, mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa hai diễn viên được chú ý nhờ ngoại hình tương xứng, tạo nên hình ảnh vừa sang trọng vừa quyến rũ trong các phân cảnh chung.

Truyền thông Trung Quốc cũng dành sự quan tâm cho màn hợp tác này. Sina từng nhận xét Trần Tinh Húc sở hữu sức hút đặc biệt, trong khi khán giả kỳ vọng cặp đôi sẽ tạo được phản ứng hóa học trên màn ảnh.

Quan Hiểu Đồng hiện là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô sở hữu hơn 36 triệu người theo dõi trên Weibo và thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trong dự án mới.

Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ tăng nhiệt, Quan Hiểu Đồng tiếp tục chứng minh duyên với phim thời đại

Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ tăng nhiệt, Quan Hiểu Đồng tiếp tục chứng minh duyên với phim thời đại

Bộ phim Sinh Phùng Kỳ Thời chính thức lên sóng với sự tham gia của Quan Hiểu Đồng, Vương Tử Kỳ và khách mời đặc biệt Quách Hiểu Đông. Phim xoay quanh câu chuyện tráo đổi con dẫn đến những cuộc đời bị xáo trộn, từ đó mở ra hành trình kéo dài 30 năm của hai gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng sao hoa ngữ sao trung tin tức sao trung cbiz

TIN LIÊN QUAN

Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ tăng nhiệt, Quan Hiểu Đồng tiếp tục chứng minh duyên với phim thời đại

Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ tăng nhiệt, Quan Hiểu Đồng tiếp tục chứng minh duyên với phim thời đại

Quan Hiểu Đồng đẹp như thiên thần, sánh đôi Trần Tinh Húc chuẩn “tài phiệt”

Quan Hiểu Đồng đẹp như thiên thần, sánh đôi Trần Tinh Húc chuẩn “tài phiệt”

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng ghi điểm nhờ diễn xuất, nhưng 'Diệu Nhãn' vẫn gây nhiều ý kiến trái chiều

Quan Hiểu Đồng tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lưu Hạo Tồn

Quan Hiểu Đồng tạo cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Lưu Hạo Tồn

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Từng bên nhau 7 năm, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay trong lặng lẽ?

Từng bên nhau 7 năm, Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm đã chia tay trong lặng lẽ?

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Triệu Lộ Tư trở lại sau gần 2 năm với 'Thư từ biệt', lần đầu làm đạo diễn kiêm nữ chính

Triệu Lộ Tư trở lại sau gần 2 năm với 'Thư từ biệt', lần đầu làm đạo diễn kiêm nữ chính