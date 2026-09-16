Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Loạt ảnh hậu trường của Quan Hiểu Đồng nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nữ diễn viên phát huy vẻ đẹp nữ tính với phong cách sang trọng, trưởng thành, đồng thời khéo léo tôn lên lợi thế ngoại hình. Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng cao ráo và đôi chân dài, Quan Hiểu Đồng được nhận xét phù hợp với hình tượng nữ họa sĩ vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Trong Hồng Chưởng, Quan Hiểu Đồng đảm nhận vai Mạnh Lộ Sa, một nữ họa sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng và mang vẻ bí ẩn. Đây được xem là hình tượng có nhiều khác biệt so với những nhân vật học sinh, tiểu thư nhà giàu mà nữ diễn viên từng thể hiện trên màn ảnh.

Sự thay đổi này cũng khiến khán giả kỳ vọng vào màn thể hiện của nữ diễn viên. Trước đó, Quan Hiểu Đồng nhiều lần đảm nhận các vai nữ sinh và từng bị nhận xét không còn quá phù hợp với hình tượng học đường do ngoại hình ngày càng trưởng thành. Vì vậy, việc cô thử sức với một nhân vật nữ tính, bí ẩn và có chiều sâu được xem là bước chuyển đáng chú ý trong sự nghiệp.

Hồng Chưởng xoay quanh mối tình giữa Lục Dĩ Châu (Trần Tinh Húc), một tiến sĩ tâm lý học xuất thân từ gia đình giàu có, có tính cách lạnh lùng, và Mạnh Lộ Sa, nữ họa sĩ sở hữu tài năng nghệ thuật nổi bật. Hai người gặp nhau trong một đêm mưa xuân, sau đó cùng đến Anh và bắt đầu mối tình được mô tả lãng mạn như một câu chuyện của Shakespeare.

Tuy nhiên, mối quan hệ tưởng như hoàn hảo nhanh chóng đối mặt với biến cố khi cái chết bí ẩn của một cô gái trẻ xuất hiện. Từ đây, Lục Dĩ Châu và Mạnh Lộ Sa bị cuốn vào những âm mưu, hiểu lầm và vòng xoáy báo thù, khiến tình yêu của họ liên tục đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Đồng hành cùng Quan Hiểu Đồng là Trần Tinh Húc, nam diễn viên cao 1,86 m với ngoại hình nam tính, mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa hai diễn viên được chú ý nhờ ngoại hình tương xứng, tạo nên hình ảnh vừa sang trọng vừa quyến rũ trong các phân cảnh chung.

Truyền thông Trung Quốc cũng dành sự quan tâm cho màn hợp tác này. Sina từng nhận xét Trần Tinh Húc sở hữu sức hút đặc biệt, trong khi khán giả kỳ vọng cặp đôi sẽ tạo được phản ứng hóa học trên màn ảnh.

Quan Hiểu Đồng hiện là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô sở hữu hơn 36 triệu người theo dõi trên Weibo và thường xuyên nhận được sự quan tâm mỗi khi xuất hiện trong dự án mới.