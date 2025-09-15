Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng 'tan vỡ' với Lộc Hàm?

Sao quốc tế 15/09/2025 07:15

Mới đây, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm.

Gần đây, cư dân mạng phát hiện bố của Quan Hiểu Đồng like bài viết nói con gái ông đã chia tay với Lộc Hàm. Dù bố của Quan Hiểu Đồng lập tức bỏ like song điều này vẫn khiến cư dân mạng xôn xao.

Nội dung bài đăng là Quan Hiểu Đồng - Lộc Hàm đã chia tay trong dịp lễ Tình nhân Trung Quốc năm nay, khi một người đang quay chương trình tạp kỹ ở Chiết Giang, người kia đang biểu diễn tại Giang Tây. Hành động của bố nữ diễn viên được cho là xác nhận tình hình chuyện tình cảm của con gái mình.

Trong khi đó, blogger nổi tiếng Lưu Đại Chùy lại tiết lộ cặp đôi thực chất đã chia tay từ tháng 12/2024. Lý do là vì cả hai "có những kế hoạch và định hướng tương lai khác nhau", dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Thời điểm chia tay là lúc Lộc Hàm tổ chức concert ở Bắc Kinh, còn Quan Hiểu Đồng hoàn thành quay bộ phim mới.

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng 'tan vỡ' với Lộc Hàm? - Ảnh 1

Không chỉ có vậy, cư dân mạng còn "soi" ra hàng loạt dấu hiệu khác cho thấy cặp đôi đã đường ai nấy đi. Trong 1 chương trình tạp kỹ, Quan Hiểu Đồng nói rằng cô đã nghe bài hát Let The Rain Fall hơn 100 lần. Lời bài hát này nói về sự tan vỡ và buông bỏ trong 1 chuyện tình.

Ngoài ra, cặp đôi cũng không xuất hiện cùng nhau kể từ tháng 10/2024. Họ không hề tương tác vào ngày sinh nhật hay lễ Tình nhân Trung Quốc. Mỹ nhân sinh năm 1997 thậm chí còn xóa toàn bộ ảnh bạn trai trên Weibo. Tuy nhiên bất chấp những đồn đoán, cặp đôi không lên tiếng xác nhận còn hẹn hò hay đã chia tay.

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng 'tan vỡ' với Lộc Hàm? - Ảnh 2

Năm 2017, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng hợp tác trong bộ phim truyền hình Sweet Combat (Điềm Mật Bạo Kích). Trong quá trình quay phim, cả hai thường xuyên có tương tác ngọt ngào, làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật". Đến ngày 8/10/2017, Lộc Hàm bất ngờ đăng trên Weibo: "Giới thiệu bạn gái tôi, Quan Hiểu Đồng".

Động thái này khiến mạng xã hội gần như "nổ tung". Nhiều fan bất ngờ, thậm chí có người phản đối gay gắt vì lo ngại ảnh hưởng đến sự nghiệp của Lộc Hàm – cựu thành viên EXO khi ấy vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, cả hai kiên định với tình cảm, không né tránh truyền thông.

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Quan Hiểu Đồng từ lâu đã được mệnh danh là “em gái quốc dân” của màn ảnh Hoa ngữ nhờ vẻ đẹp ngọt ngào và hình tượng trẻ trung, năng động. Không chỉ nổi tiếng với sự nghiệp, chuyện tình cảm giữa Quan Hiểu Đồng và nam ca sĩ – diễn viên Lộc Hàm cũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Quan Hiểu Đồng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Quan Hiểu Đồng diện đồ bơi hai mảnh lấp ló khoe thân hình nuột nà, tiết lộ chuyện tình cảm với Lộc Hàm

Phim mới của Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ chưa lên sóng đã gây tranh cãi

Phim mới của Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ chưa lên sóng đã gây tranh cãi

Quan Hiểu Đồng lộ diện sau tin đồn rạn nứt với Lộc Hàm, thần sắc ra sao mà gây chú ý?

Quan Hiểu Đồng lộ diện sau tin đồn rạn nứt với Lộc Hàm, thần sắc ra sao mà gây chú ý?

Quan Hiểu Đồng chia tay Lộc Hàm, xôn xao danh tính 'tiểu tam' chen chân vào mối tình 7 năm

Quan Hiểu Đồng chia tay Lộc Hàm, xôn xao danh tính 'tiểu tam' chen chân vào mối tình 7 năm

Xôn xao tin đồn Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm bí mật kết hôn

Xôn xao tin đồn Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm bí mật kết hôn

Động thái gây chú ý của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm giữa tin đồn chia tay

Động thái gây chú ý của Quan Hiểu Đồng và Lộc Hàm giữa tin đồn chia tay

TIN MỚI NHẤT

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, cuộc sống viên mãn, Phú Quý Phát Tài, số giàu sang sung sướng như tiên

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/9/2025, 3 con giáp làm ăn xuôi thuận, cuộc sống viên mãn, Phú Quý Phát Tài, số giàu sang sung sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/9/2025, 3 con giáp sớm thành Đại Gia, Phú Quý đủ đầy, hóa Rồng hóa Phượng, nhanh chóng tậu nhà mua xe

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/9/2025, 3 con giáp sớm thành Đại Gia, Phú Quý đủ đầy, hóa Rồng hóa Phượng, nhanh chóng tậu nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 15/9/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 15/9/2025, chẳng cần bon chen, đắc lộc tiền vào như nước, sự nghiệp hanh thông một bước lên hương đổi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 16/5/2025, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, tài chính lên hương, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/5/2025, 3 con giáp thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, tài chính lên hương, giàu sang Phú Quý bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Ba 16/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 16/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 15/9/2025, 3 con giáp cát lành vây quanh, số mệnh đổi đời, hóa Rồng hóa Phượng, hưởng đủ mọi vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 15/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Hai 15/9/2025, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù

Lời khai 'lạnh người' của tài xế xe bồn tông chết nữ sinh ở Hà Nội: Cố ý kéo lê nạn nhân, đi tù không phải lo đền bù

Đời sống 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

Cuộc sống của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sau sự kiện A80

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Con trai cả của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong: Vừa đẹp trai vừa học giỏi, ngày càng gần gũi với bố

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Lập nhiều thành tích, nhưng 'Phó Sơn Hải' của Thành Nghị vẫn bị chê vì điều này

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu