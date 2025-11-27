Người dân đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện rắn khổng lồ lướt đi trên dòng nước lũ ngập đến thắt lưng

Trong lúc miền Nam Thái Lan đang phải vật lộn với lũ lụt nghiêm trọng, một đoạn clip mới xuất hiện trên mạng cho thấy một con rắn khổng lồ đang bơi qua những con phố ngập nước, làm gia tăng nỗi sợ hãi của người dân đang bị mắc kẹt do nước dâng cao.

