Đúng 49 ngày tới, 3 con giáp đổi vận bất ngờ nhờ Thần Tài trợ duyên, sự nghiệp hanh thông thành công ngoài mong đợi

Đúng 49 ngày tới, được Thiên Tài trợ mệnh, người tuổi Sửu được dự báo có thể gặp vận may về tài lộc. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập từ nghề tay trái nhờ sự nhanh nhạy, biết chớp thời cơ của mình.

Còn với người làm kinh doanh, thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể nhờ việc làm ăn vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Người tuổi này tìm được người cùng hợp tác làm ăn đáng tin cậy, lợi nhuận tăng lên, tiền bạc dồi dào hơn trước. Đây cũng là cơ sở để bạn mạnh dạn mở rộng quy mô trong tương lai.

Tuy nhiên, phương diện tình cảm của Sửu lại không được êm đẹp như vậy do ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc. Quả đúng là đỏ bạc thì đen tình. Mâu thuẫn chồng chất, tích tụ ngày càng lớn khiến bản mệnh không biết làm cách nào để tình cảm giữa hai người trở nên hài hòa như trước.

Con giáp tuổi Dần

Đúng 49 ngày tới, sự xuất hiện của Chính Ấn như một “tấm bùa hộ mệnh” cho các kế hoạch công việc của tuổi Dần được trôi chảy và hoàn thành đúng hạn. Nhìn chung bạn sẽ có một ngày vui vẻ với nhiều ý tưởng sáng tạo mới mẻ, dễ có bước đột phá mới trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tài chính của bản mệnh ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Chỉ cần là những món đồ cần thiết với bạn, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải e ngại điều gì thêm nữa.

Nhờ ngũ hành Thủy – Mộc tương sinh, đôi lứa giải quyết được rất nhiều hiểu lầm, khúc mắc dẫn đến chiến tranh lạnh trước đó. Những lời chia sẻ động viên kịp thời và chân thành là chìa khóa giúp cho tình cảm của cả hai được bồi đắp thêm mỗi ngày.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng 49 ngày tới, Tam Hội xuất hiện, người tuổi Dậu có thể gặp được người có đồng chí hướng. Đôi bên có chung một đích đến nên có thể hợp tác thuận lợi với nhau, tương lai gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những tiến triển tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bạn có thể làm quen được với một vài đối tượng lý tưởng. Trước hết, hãy thử trò chuyện và giữ quan hệ với mọi người, biết đâu trong số đó sẽ có nửa kia tương lai của bạn?

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay nghệ, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!