Nam diễn viên tử vong trong vụ cháy khi đến nhà bạn chơi

Thế giới 27/11/2025 11:31

Mới đây, nam diễn viên Nhật Bản Kataoka Kamezo vừa thiệt mạng trong 1 vụ cháy xảy ra ở quận Adachi, Tokyo.

Nam diễn viên Nhật Bản Kataoka Kamezo vừa thiệt mạng trong 1 vụ cháy xảy ra ở quận Adachi, Tokyo. Nam nghệ sĩ xấu số trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 64. Theo nguồn tin, vụ hỏa hoạn xảy ra tại 1 ngôi nhà 3 tầng với tầng 1 là xưởng bánh kẹo còn 2 tầng còn lại được sử dụng để ở. Ngôi nhà vốn là nơi ở của 2 anh em trong độ tuổi 60, và Kataoka Kamezo chơi thân với người em. Khi tới đây chơi, nam diễn viên đã không may gặp phải hỏa hoạn.

Được biết, người anh ở tầng 2 đã kịp thoát thân khi vụ cháy xảy ra. Trong khi đó, người em và nam tài tử Kataoka Kamezo đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngộ độc khí CO. Kataoka trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện không lâu sau đó, còn bạn thân của ông hiện tại đã tỉnh táo. Cảnh sát hiện đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nam diễn viên tử vong trong vụ cháy khi đến nhà bạn chơi - Ảnh 1

 

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 24/11, 1 người dân đã gọi cứu hỏa sau khi thấy khói bốc lên dữ dội từ tầng 3 tại ngôi nhà nơi xảy ra hỏa hoạn. Lực lượng chức năng cho biết 1 phần của ngôi nhà đã bị thiêu cháy và ngọn lửa được khống chế sau khoảng 2 giờ. Nguồn tin cho biết thêm ngọn lửa dữ đã thiêu rụi khoảng 30 mét vuông diện tích sinh hoạt của căn nhà.

Thông tin Kataoka Kamezo đột ngột qua đời đã gây ra cú sốc lớn cho truyền thông xứ sở hoa anh đào. Tại làng giải trí Jbiz, nam nghệ sĩ sinh năm 1961 từ lâu đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, biến hóa với nhiều dạng vai khác nhau từ phản diện cho tới hài hước.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên tài năng. Đồng thời, khán giả cũng gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố nghệ sĩ, hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một vụ hỏa hoạn đã lan rộng ra nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po vào ngày 26-11 đã khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, theo tờ South China Morning Post.

Từ khóa:   tử vong tin moi Nhật Bản

