Trước đó, lực lượng cứu hộ cho biết, ít nhất 44 người đã thiệt mạng và 279 người mất tích sau vụ hỏa hoạn. Con số thương vong có thể còn tăng tiếp khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm cách tiếp cận các căn hộ ở tầng cao.

Theo thông tin báo Dân Trí , giới chức trách Hong Kong ngày 26/11 cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 3 người đàn ông bị nghi ngờ có liên quan đến vụ cháy thảm khốc tại tổ hợp chung cư ở Tai Po. Cảnh sát sẽ tổ chức họp báo vào sáng nay 27/11 để cung cấp thêm chi tiết.

“Ưu tiên hàng đầu là dập tắt đám cháy và cứu các cư dân đang bị mắc kẹt. Thứ hai là hỗ trợ những người bị thương. Thứ ba là hỗ trợ và khắc phục. Sau đó, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện”, ông Lee nói với báo giới

Theo lãnh đạo Hong Kong John Lee, một lính cứu hỏa nằm trong số 44 người thiệt mạng, và 29 người khác đang trong bệnh viện. Khoảng 900 người đang trú tại 8 khu tạm cư.

Hơn 10 giờ sau khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên tại tổ hợp chung cư ở quận Tai Po, lửa và khói dày đặc vẫn bao trùm các tòa nhà 32 tầng, trong khi lực lượng cứu hộ dồn dập có mặt tại hiện trường.

Sở Giao thông Hong Kong cho biết do vụ cháy, toàn bộ một đoạn của đường Tai Po, một trong 2 tuyến đường cao tốc chính của Hong Kong, đã bị phong tỏa và xe buýt đang được chuyển hướng. Ít nhất 6 trường học sẽ đóng cửa vào ngày 27/11 do vụ cháy và tình trạng tắc nghẽn giao thông.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định ngay lập tức, nhưng ngọn lửa đã lan mạnh do lớp lưới xanh dùng trong xây dựng và giàn giáo tre, loại vật liệu mà chính quyền đã bắt đầu loại bỏ dần từ tháng 3 vì lý do an toàn.

Khu Wang Fuk Court có 8 tòa chung cư với khoảng 2.000 căn hộ là nơi sinh sống của gần 4.700 cư dân. Ảnh: Báo Dân Trí (Nguồn: Reuters)

Lực lượng cứu hỏa phải làm việc xuyên đêm, song việc tiếp cận các tầng trên của tổ hợp chung cư Wang Fuk Court, khu nhà ở có 2.000 căn hộ trong 8 tòa nhà, do nhiệt lượng quá dữ dội.

Khung giàn giáo đã được nhìn thấy rơi xuống mặt đất khi lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa, trong khi hàng chục xe cứu hỏa và xe cứu thương xếp dài trên con đường dưới khu chung cư.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực hết sức để dập tắt đám cháy và giảm thiểu thương vong, thiệt hại.

Theo ZNews dẫn tin từ đài RTHK cho biết cảnh sát đã bắt giữ 3 người vì nghi liên quan đến tội ngộ sát, song chưa có nhiều thông tin chi tiết về vụ bắt giữ này.

Theo SCMP, 3 người bị bắt giữ gồm có 2 giám đốc và một cố vấn kỹ thuật làm việc cho một công ty xây dựng.

Eileen Chung, sĩ quan cao cấp của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, cho biết cảnh sát đang tập trung điều tra một công ty phụ trách bảo trì tại khu nhà xảy ra hỏa hoạn. “Chúng tôi có lý do để tin rằng những người phụ trách công ty đã tắc trách, dẫn đến tai nạn và khiến ngọn lửa lan không kiểm soát, gây thương vong lớn”, bà nói.

Lực lượng cứu hỏa và các nhân viên y tế đã làm việc suốt đêm, lính cứu hỏa gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận những tầng trên cùng của các tòa nhà thuộc chung cư Wang Fuk Court do trời tối và nhiệt lượng tỏa ra từ vụ cháy quá lớn.

Ít nhất 44 người chết, gần 300 người mất tích trong vụ cháy. Ảnh: ZNews (Nguồn: Reuters)

Đây là vụ cháy tồi tệ nhất tại Hong Kong kể từ khi 41 người thiệt mạng trong một tòa nhà thương mại ở trung tâm Kowloon vào tháng 11/1996. Vụ cháy năm đó sau này được xác định là do hàn xì trong quá trình sửa chữa nội thất.

Một cuộc điều tra công khai khi ấy đã dẫn đến các điều chỉnh sâu rộng đối với tiêu chuẩn xây dựng và quy định an toàn cháy nổ trong các tòa nhà văn phòng, cửa hàng và chung cư cao tầng của thành phố.

Hong Kong là một trong số ít nơi trên thế giới vẫn sử dụng rộng rãi giàn giáo bằng tre trong xây dựng.

Chính quyền Hong Kong bắt đầu loại bỏ dần từ tháng 3 vì lý do an toàn. Chính quyền thông báo rằng 50% các công trình xây dựng công sẽ buộc phải sử dụng khung kim loại thay thế.

Tai Po là một quận ngoại ô hình thành từ lâu với khoảng 300.000 cư dân. Wang Fuk Court là một trong nhiều khu nhà cao tầng tại Hong Kong, khu vực có mật độ dân cư dày đặc nhất thế giới.

Được đưa vào sử dụng từ năm 1983, khu phức hợp thuộc chương trình sở hữu nhà ở trợ cấp của chính quyền. Theo các bài đăng trực tuyến, khu này đã được cải tạo trong một năm với chi phí 330 triệu đô la Hong Kong (38,5 triệu USD), mỗi căn hộ phải trả từ 160.000 đến 180.000 đô la Hong Kong.

Sở hữu nhà vẫn là giấc mơ xa vời đối với nhiều người dân Hong Kong, nơi có thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới và giá thuê nhà ở vẫn ở mức gần kỷ lục.