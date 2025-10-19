Sạc dự phòng bốc cháy dữ dội, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp khi đang ở độ cao 10.000 mét

Thế giới 19/10/2025 07:00

Vào ngày 18/10, trên chuyến bay CA139 từ Hàng Châu đến Incheon, “một cục pin lithium trong hành lý xách tay của một hành khách được cất giữ trong ngăn đựng hành lý phía trên đã tự bốc cháy'.

Theo thông tin từ báo Dân trí, thông báo của hãng hàng không Air China nêu rõ, vào ngày 18/10, trên chuyến bay CA139 từ Hàng Châu đến Incheon, “một cục pin lithium trong hành lý xách tay của một hành khách được cất giữ trong ngăn đựng hành lý phía trên đã tự bốc cháy".

Thông báo cho biết phi hành đoàn đã xử lý tình huống nhanh chóng và "để đảm bảo an toàn chuyến bay", máy bay buộc phải "hạ cánh ngoài kế hoạch" xuống sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải.

Hãng hàng không cho biết chuyến bay cất cánh lúc 9h47 ngày 18/10 và dự kiến ​​hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon lúc 12h20.

 

Một đoạn video, được cho là do một hành khách quay, được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh hành khách và phi hành đoàn cố gắng dập lửa khi ngọn lửa xuất hiện ở ngăn đựng hành lý phía trên. Hành khách được nghe thấy hét "nhanh lên" bằng tiếng Hàn.

Cổng thông tin Shanghai Observer dẫn lời một hành khách cho biết một tiếng nổ lớn vang lên trước khi ngọn lửa bùng phát từ ngăn để hành lý trong khoang máy bay. Đây là vụ việc mới nhất ở châu Á liên quan đến pin lithium, một sản phẩm đang bị giám sát chặt chẽ vì rủi ro an toàn.

Theo thông tin từ VnExpress, sự cố khiến chuyến bay, dự định đi từ thành phố Hàng Châu tới sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc, phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Phố Đông ở Thượng Hải.

Dữ liệu từ trang web theo dõi các chuyến bay Flightradar24 cho thấy chuyến bay CA139 cất cánh từ Hàng Châu lúc 9h47 và phải quay đầu khi đang di chuyển trên biển, đáp xuống Thượng Hải lúc 11h.

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

Giả vờ mù hoàn toàn hơn 50 năm để nhận tiền trợ cấp khuyết tật

Vụ việc của người đàn ông ở tỉnh Vicenza bị phát hiện nhận trái phép hơn 1 triệu euro tiền trợ cấp dành cho người mù trong suốt 53 năm đã khiến dư luận Ý một lần nữa đặt câu hỏi về cơ chế giám sát và xác minh người hưởng trợ cấp xã hội của nước này.

