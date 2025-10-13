Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Thế giới 13/10/2025 16:18

Phòng Giám định Pháp y thành phố San Francisco cuối tuần trước xác định danh tính 4 thi thể được phát hiện trong căn nhà ở đường Monterey phía tây thành phố hôm 8/10 là Thomas Ocheltree, 57 tuổi, Paula Truong, 52 tuổi, một bé gái 12 tuổi và một bé gái 9 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ việc được phát hiện vào ngày 8/10, khi ông Robert Ocheltree, em trai của nạn nhân Thomas "TR" Ocheltree, đột nhập vào ngôi nhà trên đại lộ Monterey sau nhiều ngày không liên lạc được với anh mình.

Trước đó, vào ngày 6/10, khi ông Robert đến thăm nhà, bà Paula Truong (53 tuổi, gốc Việt) cho biết chồng mình đang đi chơi golf ở Monterey và bị mất điện thoại.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên đáng ngờ khi một ngày sau, bà Truong gửi một tin nhắn cho em chồng, yêu cầu giúp đỡ với nội dung: "Anh ấy không được bình thường, chị và các con rất sợ".

Khi vào được trong nhà, ông Robert Ocheltree phát hiện anh trai Thomas "TR" Ocheltree (57 tuổi) cùng hai cháu gái là Alexandra (12 tuổi) và Mackenzie (9 tuổi) đã tử vong trên giường. Ông Thomas có vết máu và sưng tấy ở mặt. Bà Paula Truong sau đó được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong gara ô tô.

Theo các tờ báo địa phương như San Francisco Chronicl, SF Standard, cảnh sát nhận định vụ việc là một thảm kịch giết người rồi tự sát. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến bi kịch nhiều khả năng xuất phát từ khó khăn tài chính.

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco - Ảnh 1
Cảnh sát điều tra làm nhiệm vụ trước căn nhà của vợ chồng Ocheltree và Truong ở phía nam San Francisco - Ảnh: SFC

Theo thông tin từ VnExpress, hồ sơ của chính quyền thành phố cho thấy vợ chồng Ocheltree và Truong đã mua căn nhà ba phòng ngủ này với giá gần 1,14 triệu USD, bà Truong là chủ sở hữu chính. Sau khi giao dịch, Truong tích lũy khoản nợ khổng lồ và bị nêu tên trong một số vụ kiện dân sự.

Tháng 2/2024, thành phố thông báo với hai vợ chồng rằng căn nhà của họ bị đưa vào diện thu hồi do quá hạn thanh toán thế chấp. Khoản 2,24 triệu USD mà họ vay hồi tháng 3/2022 cũng vỡ nợ.

Ngày 31/10/2024, căn nhà được bán đấu giá công khai hơn 2 triệu USD cho một công ty tài chính.

Trong một vụ án dân sự, bà Truong đã bị ngân hàng Discover Bank kiện vào tháng 1 với cáo buộc không trả được gần 17.716 USD nợ thẻ tín dụng. Tháng 4, tòa án ở San Francisco phán quyết yêu cầu bà Truong phải trả cho ngân hàng này 18.157 USD.

Gia đình Ocheltree và Truong cũng sở hữu một vài doanh nghiệp, một số đã đóng cửa. Trên LinkedIn, Truong giới thiệu mình là chủ hãng cà phê Orbit Coffee với hai cơ sở ở Oakland và một cơ sở ở San Jose. Trên Google, Orbit Coffee hiển thị trạng thái "đóng cửa tạm thời".

Ông Ocheltree cũng chia sẻ trên LinkedIn rằng ông cũng tham gia một số dự án kinh doanh, đề cập vợ là "đối tác". Một trong số đó là xưởng sửa ôtô Zentrum Motors, vẫn hoạt động, cùng doanh nghiệp thiết kế đồ họa chuyên dành cho đồ uống có cồn Ocheltree Design Branding and Packaging.

Người phụ nữ bị khoét 57 hố trên tay sau khi tiêm 'tan mỡ' tại cơ sở thẩm mỹ không phép

Người phụ nữ bị khoét 57 hố trên tay sau khi tiêm 'tan mỡ' tại cơ sở thẩm mỹ không phép

Một phụ nữ 30 tuổi tại Trung Quốc đã bị khoét 57 hố trên tay sau khi thực hiện liệu trình tiêm “tan mỡ” tại một cơ sở thẩm mỹ không phép.

Xem thêm
Từ khóa:   gia đình tử vong án mạng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Hơn 2.000 suất tầm soát ung thư miễn phí dành cho phụ nữ yếu thế

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Tìm thấy người phụ nữ nằm bên đường vì kiệt sức, hoảng loạn trong rừng

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Đúng 20h30 ngày mai, thứ Ba 14/10/2025, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, vận may bạo phát, tiền của chất đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Lời khai của DJ Ngân 98: Tin tưởng vào 'các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố' nên bán

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Choáng váng với vòng eo 'mỏng như tờ giấy A4' của Tần Lam ở tuổi 46

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Ếch được mệnh danh là "gà đồng" giàu protein với 4 lợi ích "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Bàng hoàng cả nhà 4 người của nữ doanh nhân gốc Việt tử vong tại San Francisco

Thế giới 2 giờ 37 phút trước
Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Xe khách mất phanh tự lật ở Lào Cai, 2 người tử vong, nhiều người bị thương

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Dự đoán cuối năm 2025, 3 con giáp thoát số vất vả, mở cửa đón vận may, làm 1 hưởng 10, có tiền thoải mái tiêu xài, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Ba 14/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Người phụ nữ bị khoét 57 hố trên tay sau khi tiêm 'tan mỡ' tại cơ sở thẩm mỹ không phép

Người phụ nữ bị khoét 57 hố trên tay sau khi tiêm 'tan mỡ' tại cơ sở thẩm mỹ không phép

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Người phụ nữ nguy kịch vì nuốt 8 con nhái sống để chữa đau lưng

Bệnh viện bốc cháy dữ dội giữa đêm, 6 bệnh nhân tử vong thương tâm

Bệnh viện bốc cháy dữ dội giữa đêm, 6 bệnh nhân tử vong thương tâm

Danh tính nữ ca sĩ 'máu lạnh' bạo hành con gái tử vong tại bệnh viện

Danh tính nữ ca sĩ 'máu lạnh' bạo hành con gái tử vong tại bệnh viện

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ

Nữ diễn viên 20 tuổi bị sát hại rồi vứt xác trên núi, tiết lộ danh tính hung thủ

Nữ nghệ sĩ tử vong vì ngã trên sân khấu, 100 khán giả hoảng loạn

Nữ nghệ sĩ tử vong vì ngã trên sân khấu, 100 khán giả hoảng loạn