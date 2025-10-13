Trước đó, vào ngày 6/10, khi ông Robert đến thăm nhà, bà Paula Truong (53 tuổi, gốc Việt) cho biết chồng mình đang đi chơi golf ở Monterey và bị mất điện thoại.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ việc được phát hiện vào ngày 8/10, khi ông Robert Ocheltree, em trai của nạn nhân Thomas "TR" Ocheltree, đột nhập vào ngôi nhà trên đại lộ Monterey sau nhiều ngày không liên lạc được với anh mình.

Khi vào được trong nhà, ông Robert Ocheltree phát hiện anh trai Thomas "TR" Ocheltree (57 tuổi) cùng hai cháu gái là Alexandra (12 tuổi) và Mackenzie (9 tuổi) đã tử vong trên giường. Ông Thomas có vết máu và sưng tấy ở mặt. Bà Paula Truong sau đó được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong gara ô tô.

Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên đáng ngờ khi một ngày sau, bà Truong gửi một tin nhắn cho em chồng, yêu cầu giúp đỡ với nội dung: "Anh ấy không được bình thường, chị và các con rất sợ".

Theo các tờ báo địa phương như San Francisco Chronicl, SF Standard, cảnh sát nhận định vụ việc là một thảm kịch giết người rồi tự sát. Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến bi kịch nhiều khả năng xuất phát từ khó khăn tài chính.



Cảnh sát điều tra làm nhiệm vụ trước căn nhà của vợ chồng Ocheltree và Truong ở phía nam San Francisco - Ảnh: SFC

Theo thông tin từ VnExpress, hồ sơ của chính quyền thành phố cho thấy vợ chồng Ocheltree và Truong đã mua căn nhà ba phòng ngủ này với giá gần 1,14 triệu USD, bà Truong là chủ sở hữu chính. Sau khi giao dịch, Truong tích lũy khoản nợ khổng lồ và bị nêu tên trong một số vụ kiện dân sự.

Tháng 2/2024, thành phố thông báo với hai vợ chồng rằng căn nhà của họ bị đưa vào diện thu hồi do quá hạn thanh toán thế chấp. Khoản 2,24 triệu USD mà họ vay hồi tháng 3/2022 cũng vỡ nợ.

Ngày 31/10/2024, căn nhà được bán đấu giá công khai hơn 2 triệu USD cho một công ty tài chính.

Trong một vụ án dân sự, bà Truong đã bị ngân hàng Discover Bank kiện vào tháng 1 với cáo buộc không trả được gần 17.716 USD nợ thẻ tín dụng. Tháng 4, tòa án ở San Francisco phán quyết yêu cầu bà Truong phải trả cho ngân hàng này 18.157 USD.

Gia đình Ocheltree và Truong cũng sở hữu một vài doanh nghiệp, một số đã đóng cửa. Trên LinkedIn, Truong giới thiệu mình là chủ hãng cà phê Orbit Coffee với hai cơ sở ở Oakland và một cơ sở ở San Jose. Trên Google, Orbit Coffee hiển thị trạng thái "đóng cửa tạm thời".

Ông Ocheltree cũng chia sẻ trên LinkedIn rằng ông cũng tham gia một số dự án kinh doanh, đề cập vợ là "đối tác". Một trong số đó là xưởng sửa ôtô Zentrum Motors, vẫn hoạt động, cùng doanh nghiệp thiết kế đồ họa chuyên dành cho đồ uống có cồn Ocheltree Design Branding and Packaging.