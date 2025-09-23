Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Thế giới 23/09/2025 12:06

Trên chuyến bay của hãng hàng không easyJet vào ngày 16/9, một hành khách trên đường tới đảo nghỉ dưỡng Lanzarote (Tây Ban Nha) gặp phải sự cố y tế nghiêm trọng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trên chuyến bay của hãng hàng không easyJet vào ngày 16/9, một hành khách trên đường tới đảo nghỉ dưỡng Lanzarote (Tây Ban Nha) gặp phải sự cố y tế nghiêm trọng.

Đó là chuyến bay mang số hiệu EJU6775, khởi hành từ sân bay Nantes Loire Atlantique (Pháp), bay tới hòn đảo của Tây Ban Nha. Theo tờ Le Parisien (Pháp), khi thấy hành khách gặp vấn đề về sức khỏe, đội ngũ phi hành đoàn cố sức hỗ trợ.

Thời điểm đó, cơ trưởng đã phát tín hiệu khẩn cấp trước khi tiến hành hạ cánh theo đúng quy trình tiêu chuẩn. Tuy nhiên vị khách không tiết lộ danh tính, không qua khỏi và tử vong ngay trên máy bay.

Sau vụ việc, đại diện hãng bay cho biết xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của hành khách, cam kết sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân hết mức trong thời điểm khó khăn này.

Hãng bay cũng khẳng định sức khỏe và sự an toàn của hành khách cũng như phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của easyJet.

Nguyên nhân tử vong của hành khách hiện vẫn chưa được công bố. Truyền thông Pháp đưa tin, vụ việc khiến chuyến bay quay trở lại Pháp bị chậm trễ đáng kể.

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra - Ảnh 1
Hành khách tử vong trên chuyến bay của hãng easyJet hôm 16/9 

Bi kịch xảy ra chỉ vài tháng trước đó một trường hợp tương tự cũng diễn ra trên chuyến bay của hãng Jet2. Một hành khách tử vong trên chuyến bay từ Tenerife đến Nottingham (Anh). Thời điểm đó, chuyến bay đang trong hành trình đến Vương quốc Anh, buộc phải chuyển hướng đến Tây Ban Nha sau khi một hành khách khoảng 70 tuổi, gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Theo tờ Diario de Avisos, phi hành đoàn đã thông báo với kiểm soát không lưu rằng, một hành khách lớn tuổi gặp tình trạng y tế nghiêm trọng, cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Máy bay buộc phải hạ cánh tại sân bay Santiago–Rosalía de Castro để lực lượng cấp cứu có thể tiếp cận bệnh nhân.

Sau đó, xe cứu thương được điều đến nhà ga tại Galicia. Tuy nhiên, hành khách nam được các bác sĩ xác nhận đã tử vong ngay khi đến nơi.

Người phát ngôn của Jet2 cho biết, hãng bay xác nhận sự cố xảy ra trên chuyến bay LS676 vào ngày 14/2 từ Tenerife đến sân bay East Midlands. Sau đó, cơ trưởng cho máy bay chuyển hướng đến Santiago de Compostela.

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Bảy thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi một chiếc ô tô va chạm với một chiếc xe tải chở cát.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong trên máy bay đột tử tin moi

TIN MỚI NHẤT

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Lạ lùng đụng mặt con dâu trong khách sạn, mẹ chồng cúi mặt đưa ngay 50 triệu đồng

Tâm sự 51 phút trước
Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 55 phút trước
Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Thế giới 58 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu 2 bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi 1 câu khiến cả 2 nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Một Hoa hậu bị tước vương miện chỉ sau 1 ngày đăng quang

Sao quốc tế 1 giờ 2 phút trước
Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Đúng 12 trưa mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường, gặp nhiều may mắn, thu nhập tăng cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Điêu đứng khi thấy 4 người đàn bà đủng đỉnh bước vào đám tang chồng, tôi đau lòng tột cùng

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp quét hết nợ nần, làm giàu nhanh chóng, vét hết vàng hết bạc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Xoài: "Ông vua trái cây nhiệt đới" và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Nghi án con trai phóng hỏa nhà 2 tầng ở Hà Nội, bố bị thương, 5 người khác được giải cứu

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, 3 con giáp phúc lộc 'sâu hơn biển', tiền tài ùa đến chật ví, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Va chạm với xe tải chở cát, 7 người trong gia đình tử vong tại chỗ

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Trẻ 11 tuổi nhập viện sau khi làm bài tập về nhà liên tục 14 tiếng

Trẻ 11 tuổi nhập viện sau khi làm bài tập về nhà liên tục 14 tiếng

Động cơ máy bay chở khách tóe lửa, bốc khói đen trước khi cất cánh

Động cơ máy bay chở khách tóe lửa, bốc khói đen trước khi cất cánh

Khán giả hốt hoảng vì diễn viên rơi xuống đất khi đu người bằng tóc

Khán giả hốt hoảng vì diễn viên rơi xuống đất khi đu người bằng tóc

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông

Bố đỗ xe ven đường, 2 con nhỏ tử vong khi xe bất ngờ lao xuống sông