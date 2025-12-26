Tai nạn thương tâm, rơi trực thăng cứu hộ trên núi ở độ cao 4.693 mét khiến 5 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra ở độ cao 4.693 mét, gần Trại Barafu khiến 5 người trên trực thăng đều thiệt mạng. Trong đó có 1 hướng dẫn viên và 1 bác sĩ (người địa phương), 1 phi công người Zimbabwe và 2 du khách đến từ Cộng hòa Séc.

Video 1 giờ 57 phút trước 1 giờ 57 phút trước Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

