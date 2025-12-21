Hai nạn nhân được xác định là Yoko Matsuda, 37 tuổi, làm nghề kỹ thuật viên làm móng, và chồng cô là Masanari, 36 tuổi, chủ một tiệm làm đẹp. Lực lượng cứu hộ phát hiện họ gục xuống sàn, nằm chồng lên nhau với đầu gần sát cửa, sau khi đầu báo khói bên ngoài phòng xông hơi kích hoạt vào khoảng 12h25 (giờ địa phương) ngày 15/12.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, dẫn tin từ truyền thông Nhật Bản, vụ việc xảy ra tại cơ sở xông hơi Sauna Tiger ở quận Akasaka, trung tâm thủ đô Tokyo. Cảnh sát đang điều tra khả năng tay nắm cửa phòng xông hơi bị lỗi, khiến hai nạn nhân không thể mở cửa thoát ra ngoài khi đám cháy bùng phát. Bên cạnh đó, nhà chức trách còn phát hiện hệ thống báo động khẩn cấp bên trong phòng không có điện. Theo một nhân viên, thiết bị này "đã không được bật" trong khoảng hai năm, tờ Asahi Shimbun đưa tin.

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi do thương tích. Người chồng bị bỏng nhiều vị trí trên cơ thể và hai vai, trong khi người vợ bị bỏng ở vai phải. Cảnh sát cho biết các vết bỏng ban đầu không được đánh giá là đe dọa tính mạng; cơ quan pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong chính xác.

Điều tra ban đầu cho thấy có dấu hiệu cháy bên trong phòng xông hơi ở tầng ba: một băng ghế, tường bị cháy xém và một chiếc khăn bị thiêu rụi. Cảnh sát đang xem xét khả năng ngọn lửa bùng phát khi khăn tiếp xúc với đá sauna đang nóng.

Sở Cảnh sát Tokyo biết khi lính cứu hỏa tới hiện trường, tay nắm cửa đã rơi ra và nằm trên sàn, khiến cửa không thể mở. Bên trong phòng cũng có dấu hiệu cho thấy cặp vợ chồng đã cố gắng kích hoạt chuông báo động khẩn cấp, nhưng thiết bị không có nguồn điện kết nối.

Cảnh sát làm việc tại hiện trường - Ảnh: Asahi

Theo thông tin từ VnExpress, cơ sở xông hơi này khai trương vào tháng 7/2022 và được kiểm tra vào tháng 4/2023, thời điểm đó "không phát hiện thiếu sót lớn về thiết bị". Tuy nhiên, một nhân viên nói với cảnh sát rằng hệ thống báo động được cho là đã bị tắt từ khoảng năm 2023.

Trong thông cáo đăng trên website, Sauna Tiger bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân và cho biết đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra, coi sự việc là "vô cùng nghiêm trọng". Cơ sở này sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.