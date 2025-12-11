Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Sán Đầu, miền nam Trung Quốc, đã khiến 12 người thiệt mạng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn thông tin từ Tân Hoa xã cho biết một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà 4 tầng ở thành phố Thâm Châu, tỉnh Quảng Đông, khiến 12 người thiệt mạng.

Vụ cháy bùng phát vào khoảng 21h20 ngày 9/12 và được dập tắt lúc 22h cùng ngày (giờ địa phương).

Đội cứu hỏa quận Triều Nam cho hay: "Ngôi nhà bị cháy là công trình tự xây 4 tầng bằng bê tông cốt thép". Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 150m² diện tích.

Theo các báo cáo ban đầu, sáng 10/12, 8 người được xác nhận thiệt mạng, 4 người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên Tân Hoa xã sau đó đã xác nhận tổng cộng 12 người đã tử vong.

Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và khắc phục hậu quả.

Vụ cháy tại tòa nhà dân cư ở Thâm Châu ngày 9/12 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sự cố xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc đang siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, sau loạt thảm kịch nghiêm trọng thời gian gần đây.

Tính đến ngày 9/12, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất tại Hong Kong trong nhiều thập kỷ đã tăng lên 160, khiến nhiều lãnh đạo cấp cao Trung Quốc kêu gọi loại bỏ triệt để các nguy cơ mất an toàn trong lĩnh vực nhà ở.

Tháng trước, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch tổng kiểm tra tiêu chuẩn an toàn phòng cháy tại các tòa nhà cao tầng trên toàn quốc, nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự.

Vụ cháy tại Sán Đầu là sự cố mới nhất trong chuỗi các vụ hỏa hoạn gây thương vong lớn ở Trung Quốc thời gian gần đây. Tháng 4 năm nay, một vụ cháy tại khu nhà dưỡng lão ở tỉnh Hà Bắc khiến 20 người thiệt mạng. Ít tuần sau đó, một vụ cháy tại nhà hàng ở vùng đông bắc nước này cũng cướp đi sinh mạng của 22 người.

Giới chức Trung Quốc nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm và nâng cao nhận thức cộng đồng là biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn các vụ hỏa hoạn tương tự trong thời gian tới.

