Số người thiệt mạng trong vụ cháy chung cư tại Hong Kong đã tăng lên 94 trong khi vẫn còn nhiều người mất tích và những cuộc gọi cầu cứu chưa được hồi đáp.

Theo thông tin VNExpress, sở cứu hỏa Hong Kong sáng nay cho biết phần lớn nạn nhân được phát hiện ở hai tòa Wang Cheong và Wang Tai, những nơi ngọn lửa hoành hành dữ dội nhất. Đây là vụ hỏa hoạn gây thương vong nhiều nhất ở Hong Kong kể từ năm 1948, khi một vụ nổ kéo theo đám cháy khiến 135 người thiệt mạng. Trong số 76 người bị thương, ít nhất 12 người vẫn trong tình trạng nguy kịch và 28 người trong diện nghiêm trọng.

Khói vẫn còn bốc ra từ vụ hỏa hoạn chung cư ở Hong Kong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM (Nguồn: SCMP) Vào khoảng 5h, một căn hộ trong tòa Wang Tau lại bốc cháy. Lính cứu hỏa lập tức triển khai thang nâng để phun nước vào đám cháy, đồng thời tăng cường làm mát các căn hộ xung quanh. Giới chức Hong Kong cảnh báo rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng, bởi còn 279 người vẫn mất tích. Lính cứu hỏa đã liên lạc được với một số người, song chính quyền đặc khu vẫn chưa cập nhật con số mới.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM dẫn tin từ Đài phát thanh truyền hình công cộng RTHK đưa tin, lực lượng cứu hỏa đã hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn tại khu phức hợp lúc 9 giờ sáng (giờ Hong Kong, tức 8 giờ theo giờ Việt Nam). Lực lượng cứu hộ đã phải chiến đấu với sức nóng dữ dội, khói dày đặc cùng giàn giáo và gạch đá đổ sập để tiếp cận những cư dân nghi bị mắc kẹt ở các tầng trên của khu phức hợp. Khi được hỏi về những khó khăn mà lực lượng cứu hỏa phải đối mặt, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong Derek Chan nêu ra hàng loạt thách thức, từ tốc độ lan nhanh của đám cháy đến việc phải phân tán nhân lực để xử lý vô số cuộc gọi cầu cứu. Nhiều người đã tập trung gần hiện trường để tiếp tế cho người dân và lính cứu hỏa. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM (Nguồn: SCMP) Ông Chan cho biết các mảnh vỡ và giàn giáo sập xuống đã chặn đường tiếp cận các tầng cao nhất của tòa nhà, đồng thời cản trở các phương tiện khẩn cấp, như xe thang và xe nâng thủy lực, tiếp cận hiện trường. Ngoài ra, đội cứu hộ còn phải chống chọi với nhiệt độ cực cao và tầm nhìn hạn chế vào ban đêm. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây hỏa hoạn. Tuy nhiên, cảnh sát nhận định vụ việc có thể xuất phát từ sự "tắc trách nghiêm trọng" của đơn vị thi công do sử dụng vật liệu không an toàn. Hiện tại, nhiều người đã tập trung gần hiện trường để tiếp tế cho người dân và lính cứu hỏa. Tình nguyện viên phân phát quần áo và cơm hộp, trong khi một số phát tờ rơi thông tin về người mất tích.

