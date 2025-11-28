Lâm Đồng: Ô tô con 'đấu đầu' xe khách, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng) khiến chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn, 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 28/11, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe con khiến ba người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 25 ngày 28/11 tài xế Cù Ngọc Lợi (45 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe khách 50F-008.34, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đồng Nai-Đắk Lắk.

Lâm Đồng: Ô tô con 'đấu đầu' xe khách, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: VNExpress. 

Khi di chuyển qua địa phận xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, xe khách 50F-008.34 va chạm với ô tô con 48A-128.25 do anh Phạm Hoàng Quảng (44 tuổi, ngụ xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Hai người ngồi trên ô tô là anh ĐX (31 tuổi) và anh KAT (37 tuổi, cùng ngụ xã Tuy Đức, Lâm Đồng) tử vong tại chỗ, tài xế Quảng bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Trước đó trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Cụ thể theo thông tin báo Tiền Phong, khoảng 13h30 ngày 26/11, ô tô khách 7 chỗ hiệu Avanza, biển kiểm soát 19A-483.XX, chở theo 6 người đang lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn). Khi đến Km42+600, chiếc xe trên xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo biển số: 98E-000.XX, kéo sơ mi rơ moóc biển số: 98R-013.XX.

Lâm Đồng: Ô tô con 'đấu đầu' xe khách, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn ở Lang Sơn. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Cú va chạm mạnh khiến xe khách hư hỏng nặng, 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Sáng 26/11, trên đường Võ Nguyên Giáp, xã Sóc Sơn, Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô khiến một hành khách bị thương và mắc kẹt trên xe khách.

