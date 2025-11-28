Giá vàng hôm nay, ngày 28/11/2025: Tiếp đà tăng mạnh, miếng SJC tiến gần mức cao kỷ lục

Đời sống 28/11/2025 09:57

Hôm nay, ngày 28/11/2025, giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng khi thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm thêm lãi suất. Từ đó kéo theo giá vàng trong nước tăng lên gần mức cao kỷ lục đạt được trong năm (ở mức 154,8 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mỗi lượng vàng miếng 600.000 đồng, lên 152,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 154 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mỗi lượng vàng miếng mua vào thêm 300.000 đồng, lên 151,8 triệu đồng, bán ra giữ nguyên ở mức 153,4 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC 800.000 đồng mỗi lượng, mua vào 152,2 triệu đồng, bán ra 154,2 triệu đồng… Hiện giá vàng miếng SJC tiến gần đến mức cao kỷ lục và chỉ còn thấp hơn với khoảng 600.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng 300.000 - 800.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 150 triệu đồng, bán ra 153 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 149,7 triệu đồng, bán ra 152,3 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 28/11/2025: Tiếp đà tăng mạnh, miếng SJC tiến gần mức cao kỷ lục - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng lên gần mức 154,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 28/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.157 USD/ounce, tăng 15 USD so với mức thấp nhất 4.142 USD/ounce ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua. Nhưng mức giá này không thay đổi nhiều trong 24 giờ qua.

Các yếu tố như kỳ vọng lãi suất giảm, mức độ bất ổn địa chính trị, đồng USD suy yếu và sự thoái lui của tiền điện tử đang tạo nên một bối cảnh lý tưởng cho cho vàng tăng giá.

Ông Sameer Samana, chuyên gia phân tích tại Viện Đầu tư Wells Fargo, nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ sớm chuyển sang lập trường ôn hòa hơn về lãi suất trong thời gian tới. Theo ông, yếu tố có thể tạo ra bước ngoặt chính là việc Tổng thống Donald Trump xem xét bổ nhiệm nhân sự mới thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, với quyết định dự kiến được công bố sớm nhất vào tháng 12.

Một khi Fed bắt đầu hạ lãi suất hoặc phát tín hiệu rõ ràng hơn về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD sẽ chịu áp lực suy yếu thêm. Đồng bạc xanh giảm thường kéo theo việc tăng sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như vàng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này càng củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất. Theo công cụ theo dõi Fed của CME, xác suất hạ lãi suất vào tháng 12 đã vọt lên 83%, tăng mạnh từ mức chỉ 30% của tuần trước.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại, chỉ số niềm tin tiêu dùng yếu nhất kể từ tháng 4/2025, cùng với chỉ số giá sản xuất (PPI) phù hợp dự báo, cho thấy đà giảm tốc của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Những tín hiệu này xác nhận lạm phát đang hạ nhiệt, giảm áp lực Fed neo giữ lãi suất cao, có lợi cho thị trường vàng.

