Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Tâm linh - Tử vi 28/11/2025 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh vào đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Chính quan giúp đỡ, Tỵ là con giáp thông minh và nhanh nhẹn, có lợi cho việc thi cử, xin việc, thi viên chức, thăng quan tiến chức, học thêm văn bằng, đi công tác xa. Bạn sẽ có những cơ hội nhất định và được quý nhân giúp đỡ. Người tìm việc có thể nhận được hai lời mời làm việc. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ảnh hưởng của Tam Hội nên vận may về tiền tài của bạn rất tốt, bạn sẽ gặp may mắn khi nhận được bao lì xì, quà tặng, trúng thưởng, v.v. Đây cũng là thời điểm tốt để thử mua cổ phiếu và vé số để làm niềm vui cho bản thân vì bạn sẽ nhận được khoản tiền bất ngờ vào tài khoản trong tối mai.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, được Tam Hợp trợ vận, người tuổi Thìn tự tin đối diện với thách thức. Bạn tin rằng đây chính là cơ hội để mình rèn luyện bản thân, khẳng định bản lĩnh và đạt được sự đánh giá cao trong công việc. Với người làm kinh tế, hôm nay là thời điểm thích hợp để bạn kí kết hợp đồng với đối tác.  

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, phương diện tình cảm của con giáp này cũng đang có những chuyển biến tích cực. Bạn chủ động hơn trong việc thể hiện cảm xúc của mình, nhờ vậy mà quan hệ giữa đôi bên cũng trở nên gần gũi và nồng nhiệt hơn nhiều.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, Cát thần Chính Tài đứng bóng, tuổi Dậu chẳng cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Đặc biệt là với những ai đang làm các công việc tự do, kinh doanh buôn bán hay đầu tư tài chính, cơ hội đến với bạn khá thuận lợi, hãy biết tận dụng chúng một cách triệt để. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/11/2025, 3 con giáp nhận phúc khí trời ban, làm 1 hưởng 10, Phú Quý hơn người, công danh rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là một ngày làm việc suôn sẻ với Dậu. Dù có bất cứ vấn đề nào xảy ra, bạn cũng đều thể hiện được khả năng kiểm soát tình hình của mình. Chính những biểu hiện xuất sắc này của bạn giúp bạn được cấp trên đánh giá cao, con đường tiến thân càng thêm thuận lợi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp giàu sang không tưởng, sự nghiệp được đà thăng cấp, ăn nên làm ra, ngồi mát đếm tiền

Đúng ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025, 3 con giáp giàu sang không tưởng, sự nghiệp được đà thăng cấp, ăn nên làm ra, ngồi mát đếm tiền

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu sang không tưởng, sự nghiệp được đà thăng cấp, ăn nên làm ra, ngồi mát đếm tiền vào đúng ngày mai, thứ Bảy 22/11/2025 này nhé!

