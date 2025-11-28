Ăn rau sam thường xuyên, bạn đã biết 5 công dụng tuyệt vời này đối với sức khỏe chưa?

Công dụng chữa bệnh của rau sam có từ thời La Mã cổ đại và cũng được ghi nhận trong y học cổ truyền Trung Quốc với tên gọi "rau trường thọ". Rau sam có khả năng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ khả năng chống oxy hóa của nó.

Rau sam (còn được gọi là răng ngựa, mã xỉ hiện) có tên khoa học là Portulaca oleracea L., là một loại cây mọng nước, phân bố ở rất nhiều nơi trên thế giới như Bắc Phi, Châu Âu, Trung Đông, Nam Á, Indonesia và Úc.

Tốt cho tim mạch: Với hàm lượng khá cao Omega-3 và Kali, rau có tác dụng tốt với việc cải thiện sức khỏe tim mạch, hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim, điều chỉnh hàm lượng cholesterol có trong máu và giúp huyết áp được ổn định hơn,...

Tốt cho hệ tiêu hóa: Với chất này có sẵn, rau sam được đánh giá là hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa và tiết niệu, cải thiện tình trạng táo bón, đường ruột,... Ngoài ra, rau cũng có tác dụng đào thải chất dịch dư thừa trong cơ thể, từ đó giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thanh lọc cơ thể, giải nhiệt: Rau có tính mát nên có tác dụng rất tốt với việc thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng rau sam với nhiều cách chế biến khác như nấu canh, ép nước uống, sắc nước,...

Tốt cho hệ thống xương khớp: Trong rau có chứa hàm lượng cao canxi tốt cho sự chắc khỏe của hệ thống xương khớp. Cùng với đó, vitamin E và chất glutathione có tác dụng bảo vệ màng tế bào khỏi sự ảnh hưởng của tác yếu tố gây hại.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường: Theo kết quả của một số nghiên cứu, việc sử dụng rau sam có thể giúp cải thiện tình trạng của người mắc đái tháo đường type 2. Bởi rau có tác dụng giảm các axit béo tự do có trong máu, giảm tình trạng kháng insulin trong cơ thể, giảm đường huyết đói và giảm tăng men gan.

Những lưu ý cần biết khi ăn rau sam

Mặc dù rau sam mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng chúng ta cần lưu ý một số điều để đảm bảo an toàn và tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng của loại rau này:

Ảnh minh họa: Internet

Với rau sam tươi, nên dùng từ 50 đến 100 gram mỗi ngày để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Rửa sạch: Rau sam thường mọc ở những nơi ẩm ướt nên cần rửa kỹ bằng nước sạch nhiều lần trước khi chế biến.

Ngâm nước muối: Ngâm rau sam vào nước muối loãng trong khoảng 15 phút để loại bỏ vi khuẩn và chất bẩn.

Đối với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người bị tiêu chảy, kiết lị hoặc có tiền sử mắc bệnh sỏi thận, nên tránh dùng rau sam.

Không nên nấu rau sam quá lâu để bảo toàn các dưỡng chất.

Rau sam không nên được kết hợp với thịt ba ba, trứng vịt lộn, hoặc thịt rùa, vì sự kết hợp này có thể dẫn đến ngộ độc.