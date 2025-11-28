Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục

Đời sống 28/11/2025 05:10

Ngày 27/11, lãnh đạo UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận báo cáo vụ việc một nữ sinh gặp sự cố về sức khỏe trong tiết học giáo dục thể chất tại trường.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 27/11, lãnh đạo UBND xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết đã nhận báo cáo vụ việc một nữ sinh gặp sự cố về sức khỏe trong tiết học giáo dục thể chất tại trường. 

Sự việc xảy ra tại Trường THCS Quảng Xuân, xã Quảng Trạch vào chiều 26/11. Thời điểm này, học sinh lớp 9.4, Trường THCS Quảng Xuân tham gia tiết học giáo dục thể chất với nội dung tập luyện chạy cự ly ngắn.

Trong lúc luyện tập, em V.T.L.Đ. sau khi chạy được khoảng 70m và đi bộ 20-30m bất ngờ ngất xỉu tại sân trường.

Nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi ngất trong giờ thể dục - Ảnh 1
Gia đình đang tổ chức hậu sự cho nữ sinh - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Dân trí, thầy giáo phụ trách tiết học lập tức chạy đến sơ cứu, ép lồng ngực cho Đ. và phối hợp với thầy cô trong trường đưa nữ sinh đến Trạm Y tế xã Quảng Trạch.  Nữ sinh sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau sự việc, chính quyền xã Quảng Trạch và Ban Giám hiệu Trường THCS Quảng Xuân đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nữ sinh Đ.. Chính quyền và nhà trường đang phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

NÓNG: Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày 28/11

NÓNG: Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày 28/11

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa thông báo sẽ tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/11/2025

Xem thêm
Từ khóa:   Nữ sinh lớp 9 tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao

Sau hôm nay, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, gặp nhiều may mắn, có cơ hội chinh phục đỉnh cao

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/11/2025), 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Cuối ngày hôm nay (28/11/2025), 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Sau ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 14 phút trước
NÓNG: Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày 28/11

NÓNG: Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày 28/11

Đời sống 9 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/11/2025, 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/11/2025, 3 con giáp đích thị là 'đệ nhất may mắn', tiền tuôn trào vào nhà 'như thác đổ', nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp Thần Phật che chở, ăn ở hiền lương tiền bạc tự ắt đầy tay, sự nghiệp thăng tiến

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 28/11/2025, 3 con giáp Thần Phật che chở, ăn ở hiền lương tiền bạc tự ắt đầy tay, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 19 phút trước
Người dân đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện rắn khổng lồ lướt đi trên dòng nước lũ ngập đến thắt lưng

Người dân đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện rắn khổng lồ lướt đi trên dòng nước lũ ngập đến thắt lưng

Video 11 giờ 34 phút trước
Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Ô tô bất ngờ lao xuống kênh sau khi trở về từ đám cưới, 5 người tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn sống sót

Video 12 giờ 34 phút trước
Người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng chất xyanua bật khóc: 'Con gái, hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này'

Người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng chất xyanua bật khóc: 'Con gái, hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này'

Đời sống 12 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, ngày 27/11/2025, 3 con giáp Hồng Phúc vây quanh, rinh LỘC về nhà, tiền xài không xuể, tương lai xán lạn, sống trong an nhàn

Qua đêm nay, ngày 27/11/2025, 3 con giáp Hồng Phúc vây quanh, rinh LỘC về nhà, tiền xài không xuể, tương lai xán lạn, sống trong an nhàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải làm 4 người chết ở Lạng Sơn: Gia đình 3 người gặp nạn, vợ chồng tử vong

Vụ ô tô 7 chỗ đâm xe tải làm 4 người chết ở Lạng Sơn: Gia đình 3 người gặp nạn, vợ chồng tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày 28/11

NÓNG: Thẩm mỹ viện Mailisa ngừng hoạt động toàn hệ thống từ ngày 28/11

Người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng chất xyanua bật khóc: 'Con gái, hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này'

Người phụ nữ đầu độc 4 người thân bằng chất xyanua bật khóc: 'Con gái, hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này'

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

NÓNG: Tử hình người phụ nữ đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua

Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Diễn biến mới nhất vụ bảo mẫu cho bé 2 tuổi uống nhầm dung dịch tẩy rửa tử vong

Người phụ nữ hạ độc 4 người thân bằng xyanua khóc khi nghe cáo trạng

Người phụ nữ hạ độc 4 người thân bằng xyanua khóc khi nghe cáo trạng

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong

NÓNG: Bắt khẩn cấp người cha ôm 2 con nhỏ nhảy cầu, khiến một cháu tử vong