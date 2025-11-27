Theo thông tin từ VnExpress, tại phiên tòa sơ thẩm trưa 27/11, luật sư Đỗ Văn Vinh (Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai) bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua cho rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Ông nói cái giá phải trả cho bi kịch này là quá lớn. Nó không chỉ chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của những người ruột thịt, mà đau đớn hơn, là sự sụp đổ của những giá trị đạo đức và tình thân thiêng liêng nhất.

Luật sư đánh giá hành vi của Bích không có ngôn từ nào có thể xoa dịu được nỗi đau mất mát người thân, nhất là khi người gây ra bi kịch lại chính là thành viên trong gia đình.

Luật sư bào chữa cho rằng khi bị cáo Bích ở trong trại giam đã trở về nguyên hình là "một người mẹ thất bại và đớn đau". Đồng thời luật sư trích dẫn trang thư viết tay mà bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích gửi về cho gia đình từ trại tạm giam.

"Những dòng chữ này không chỉ là những con chữ vô tri, mà là tiếng nấc nghẹn ngào, là sự rung lên đau đớn của một lương tri đã thực sự thức tỉnh sau cơn mê muội của tội ác", luật sư chia sẻ trước hội đồng xét xử.

Nguyễn Thị Hồng Bích khóc khi nói lời sau cùng - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, bức thư viết tay gửi đến con gái 10 tuổi, Bích viết: "Bản thân mẹ đã làm việc sai trái. Mẹ đã không làm tròn trách nhiệm với con. Con hãy tha thứ cho người mẹ tội lỗi này con nhé. Mẹ mong con luôn được bình an, khỏe mạnh… Con gái yêu của mẹ. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ đã sai rồi. Mẹ yêu con rất nhiều...".

Gửi đến người mẹ ruột của mình, bị cáo Bích viết: "Con xin lỗi mẹ. Con không xứng đáng là con gái của mẹ. Con bất hiếu quá xin mẹ tha thứ cho con. Con biết bây giờ mẹ rất đau khổ. Trên đời này mẹ là người thương con vô điều kiện nhưng đến bây giờ con làm mẹ quá đau khổ…".

Có 2 lá thư được bị cáo Bích viết tay gửi lời xin lỗi gia đình và con gái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trong lá thư xin lỗi gia đình, bị cáo Bích cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình và ba chồng (có con trai và cháu nội bị Bích đầu độc, giết chết bằng xyanua) với lời lẽ: "Con ngàn lần xin lỗi ba. Con biết lỗi của con không thể dung tha nhưng mong ba tha thứ…Tòa có tuyên mức hình phạt cao nhất con cũng chấp nhận. Chỉ mong gia đình tha thứ cho con".

Đồng thời Bích gửi gắm mong các thành viên trong gia đình "thương lấy cháu Ngân tội nghiệp", là con gái ruột 10 tuổi của mình.