Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong

Thế giới 27/11/2025 13:59

Tàu thử nghiệm số hiệu 55537, được sử dụng để kiểm tra thiết bị đo địa chấn, rạng sáng nay va chạm với nhóm công nhân bước vào đoạn đường cong trong khu vực ga thị trấn Lạc Dương ở thành phố Côn Minh, khiến 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Theo thông tin từ báo Dân trí, dẫn tin từ SCMP, vụ tai nạn xảy ra sáng nay 27/11 khi đoàn tàu thử nghiệm số 55537, được sử dụng để kiểm tra thiết bị chống động đất, đã va chạm với các công nhân xây dựng đi vào đường ray ở một khúc cua tại ga La Dương Trấn ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Bản tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết, chính quyền địa phương và ngành đường sắt đã lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để triển khai công tác cứu hộ sau vụ việc.

Hoạt động tại nhà ga đã được nối lại, và những người bị thương đang được điều trị.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cơ quan đường sắt của Côn Minh bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Kinh hoàng tàu hỏa lao vào nhóm công nhân đường sắt, 11 người tử vong - Ảnh 1
Cổng vào nhà ga thị trấn Lạc Dương, thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc - Ảnh: HK01

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ Hãng tin AFP, Cục Đường sắt Côn Minh cho biết đoàn tàu này đang trong quá trình thử nghiệm thì va chạm với các công nhân đang thi công tại ga thị trấn Lạc Dương của thành phố Côn Minh vào sáng sớm, khiến 13 người thương vong.

Đoàn tàu “đang di chuyển bình thường qua một đoạn cua trong khu vực ga Lạc Dương thì xảy ra va chạm với các công nhân đã đi vào khu vực đường ray”. Cơ quan đường sắt và chính quyền địa phương ngay lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp để quản lý các nỗ lực cứu hộ sau vụ tai nạn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra thêm.

Đến trưa cùng ngày, giới chức trách cho biết hoạt động giao thông đã trở lại bình thường và những người bị thương đang được điều trị.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cơ quan đường sắt Côn Minh đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình của họ.

Theo AFP, các vụ tai nạn lao động vẫn khá phổ biến ở Trung Quốc do quy định mơ hồ và tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo.

Theo Hãng tin Reuters, mạng lưới đường sắt của Trung Quốc là lớn nhất thế giới, trải dài hơn 160.000km và thực hiện hàng tỉ chuyến đi mỗi năm.

Mặc dù được ca ngợi về tính hiệu quả, mạng lưới này đã bị giám sát chặt chẽ sau một số sự cố nghiêm trọng, chẳng hạn như vụ tai nạn năm 2011 tại tỉnh Chiết Giang ở miền đông, khiến 40 người thiệt mạng và 200 người bị thương.

Hay vào năm 2021, chín người đã thiệt mạng khi một đoàn tàu ở tỉnh Cam Túc phía tây bắc đâm vào các công nhân trên một đoạn của tuyến đường sắt Lan Châu - Tân Cương.

