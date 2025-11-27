Mở đầu phiên xét xử, đại diện VKS đã công bố cáo trạng của vụ án. Khi cơ quan công tố đọc đến đoạn bị cáo Bích dùng thủ đoạn dụ dỗ, đưa xyanua cho những đứa trẻ uống khiến các nạn nhân tử vong, nhiều người có mặt tại phiên tòa không kìm được cảm xúc.

Theo thông tin từ VnExpress, sáng 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bích hình thành ý định đầu độc con của anh Thân và chị Nhiễu để trả thù. Khoảng 15h ngày 25/5/2024, khi lên phòng thờ thắp hương cho con trai, Bích thấy cháu N. đang ngồi chơi game trên võng.

Cáo trạng mô tả hành vi của Bích sử dụng chất độc xyanua để đầu độc cháu N.H.N. (SN 2012). Theo đó, trong thời gian sống chung với vợ chồng anh Nguyễn Canh Thân và chị Thân Thị Nhiễu, Bích cho rằng chị Nhiễu thường xuyên soi mói đời tư của mình sau khi chồng (ông T.) qua đời, khiến mối quan hệ giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Bích hỏi “mẹ không bán cơm chiều à?”, cháu N. đáp “nay thứ 7, mẹ con nghỉ để chiều đi lễ”. Thấy trong nhà không có ai, Bích nảy sinh ý định thực hiện hành vi đầu độc cháu N. bằng xyanua.

Bích lấy xyanua tại bàn thuốc, pha vào một chai nước và đưa cho cháu N. uống. Khi cháu hỏi, Bích trấn an để cháu sử dụng. Sau đó, Bích quay về phòng, xử lý chai nước và đi ngủ.

Cháu N. sau khi uống đã cảm thấy khó chịu, vào báo với mẹ rồi nôn ói và ngã quỵ. Gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 26/5/2024, cháu không qua khỏi.

Khi đại diện VKS công bố diễn biến vụ án, nhiều người thân và cán bộ công an có mặt tại tòa đã bật khóc.

Theo cáo trạng, do buồn chán vì chồng là ông N.T.T.T. chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần, Nguyễn Thị Hồng Bích đã mua khoảng 1kg chất độc xyanua qua Facebook với giá 1 triệu đồng, cất trong phòng ngủ với ý định tự tử.

Thân nhân khóc tại tòa xét xử vụ đầu độc 4 người bằng xyanua ở Đồng Nai - Ảnh: Báo Dân trí

Trong quá trình sinh sống, Bích và chồng cùng các thành viên trong gia đình thường xuyên mâu thuẫn, khiến Bích nảy sinh ý định đầu độc họ.

Từ ngày 5/1/2023 đến 25/5/2024, Bích đã sử dụng chất độc xyanua để đầu độc chồng; cháu N.K.D. (SN 2017), cháu N.H.N. (SN 2012) và cháu N.H.B.T. (SN 2006).

Hậu quả làm 3 nạn nhân tử vong; riêng cháu N.H.B.T. được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cháu D. và cháu N. đều dưới 16 tuổi, cháu T. dưới 18 tuổi. Sau khi gây án, Bích mang chai nhựa chứa chất độc đến giấu tại khu vực bờ tường nghĩa trang Giáo xứ Bắc Minh, nơi sau đó bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.