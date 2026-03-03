Công an xã Phú Giáo, TPHCM, đã bắt giữ Nguyễn Quang Thắng (SN 2008, quê tỉnh Thái Nguyên). Thắng là người đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 3/3, Công an xã Phú Giáo, TPHCM, đã bắt giữ Nguyễn Quang Thắng (SN 2008, quê tỉnh Thái Nguyên). Thắng là người đột nhập nhà dân, trộm cắp tài sản. Theo Công an xã Phú Giáo, khoảng 0h ngày 3/3, đơn vị tiếp nhận tin báo của bà Trần Thị Bích T. (SN 1974, ngụ ấp 2, xã Phú Giáo, TPHCM) về việc gia đình bà bị đối tượng nam đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Công an xã Phú Giáo đã khẩn trương xác minh và tổ chức lực lượng phong toả khu vực ấp 2, ấp 1, ấp 7 để truy tìm đối tượng. Sau 20 phút truy xét, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Quang Thắng cùng 2 chiếc điện thoại mà Thắng trộm cắp tại nhà bà T.. Đối tượng Nguyễn Quang Thắng (SN 2008, quê tỉnh Thái Nguyên). Ảnh: Báo Dân Trí. Công an xã Phú Giáo đã đưa Thắng cùng tang vật về trụ sở, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cũng xảy ra vụ đột nhập phòng ngủ phá két sắt trộm 1 tỷ đồng. Cụ thể theo VietNamNet, chiều ngày 26/2, bà V.T.N (56 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Bửu, xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh) trình báo cơ quan công an về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, lấy đi số tài sản lớn. Theo trình báo, khoảng 13h30 cùng ngày, bà N. khóa cửa rời khỏi nhà để giải quyết công việc. Đến 16h, khi quay trở về, bà bàng hoàng phát hiện cửa sau ngôi nhà đã bị cạy phá, đồ đạc trong phòng ngủ bị lục lọi, xáo trộn. Kiểm tra hiện trường, gia chủ nhận thấy chiếc két sắt bị dịch chuyển ra khu vực nhà vệ sinh và bị đập bung cửa. Toàn bộ số tiền mặt 50 triệu đồng cùng lượng lớn trang sức (gồm 26 chỉ vàng 24K và 40 chỉ vàng 18K) đã “không cánh mà bay”. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1 tỷ đồng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để phục vụ công tác điều tra. Qua truy xét, lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Huỳnh Lợi – đối tượng sống lang thang, không nơi cư trú cố định. Tại thời điểm bị bắt, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật gồm dây chuyền, nhẫn, vòng tay bằng vàng. Ngoài ra, công an còn thu giữ một số tài sản giá trị đối tượng vừa mua sắm và hơn 43 triệu đồng tiền mặt.

Lời khai bất ngờ của kẻ trộm thiên nga trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn Công an phường Sài Gòn đang củng cố hồ sơ xử lý N.C.P. (SN 1978, quê Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản. Đơn vị này cũng đang mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan đến việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-nong-oi-tuong-ot-nhap-nha-dan-trom-cap-sau-20-phut-gay-an-o-tphcm-754407.html