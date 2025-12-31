Lợi dụng sơ hở, Đỗ Tấn Được đã trộm sạch tài sản để trong cốp xe máy của một phụ nữ đi khám tại bệnh viện ở Đồng Nai, gồm hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 11 chỉ vàng 9999, một sổ đỏ, 3 sổ tiết kiệm...

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 31/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Đỗ Tấn Được (SN 1986, ngụ phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sáng 22/12, chị Phạm Thị Thu Tr. (SN 1984, ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) đến Bệnh viện Đồng Nai 2 để khám bệnh. Chị Tr. gửi xe máy tại nhà xe của bệnh viện, trong cốp xe có cất giữ tài sản gồm hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 11 chỉ vàng 9999, một đôi bông tai bằng vàng trắng, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 3 sổ tiết kiệm cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác.

Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi quay lại lấy xe ra về, chị Tr. tá hỏa phát hiện toàn bộ tài sản trong cốp xe “không cánh mà bay”. Nạn nhân sau đó đến Công an phường Tam Hiệp trình báo.

Đỗ Tấn Được cùng tang vật khi bị bắt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tiếp nhận thông tin, lực lượng công an Đồng Nai khẩn trương khám nghiệm hiện trường, rà soát hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định Được chính là nghi phạm thực hiện vụ trộm.

Sau một tuần lần theo dấu vết, đến 18h ngày 28/12, công an đã bắt giữ Được, đồng thời thu hồi số tài sản bị mất cắp.

Tại cơ quan công an, Được khai nhận thường xuyên chạy xe máy lòng vòng quanh các bệnh viện trên địa bàn để “săn mồi”, chờ người dân sơ hở để ra tay trộm cắp. Sau khi trộm tài sản của chị Tr., đối tượng liên tục thay đổi phương tiện, di chuyển qua nhiều địa điểm nhằm xóa dấu vết rồi mang tài sản về cất giấu.

Được cho biết đã dùng hơn 500 triệu đồng cùng bạn gái tiêu xài và mua quà. Đến ngày 28/12, Được bắt xe về lại Đồng Nai thì bị bắt giữ. Theo cơ quan công an, Được là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

