NÓNG: Lời khai của nữ điều dưỡng vụ cô gái tử vong sau khi 'truyền trắng' tại nhà

Đời sống 25/02/2026 14:49

Cơ quan chức năng đã lấy lời khai với người liên quan là bà N.T.B.T (40 tuổi, ở phường Trảng Dài, Đồng Nai), điều dưỡng làm việc ở Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa.

Theo thông tin từ VietNamNet, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Cát Lái đã lấy lời khai đối với bà N.T.B.T. (40 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa). Sự việc liên quan đến người phụ nữ 34 tuổi tử vong sau khi thực hiện dịch vụ làm đẹp tại nhà.

​Bà T. là điều dưỡng thực hiện truyền chất làm trắng da vào cơ thể của chị Đ.N.H.P. (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại một căn hộ chung cư trên địa bàn phường Cát Lái. Sau đó, chị P. tử vong. Tại cơ quan công an, bà T. khai nhận đang làm việc tại Bệnh viện Mắt Sài Gòn Biên Hòa.

​Khoảng 21h10 ngày 23/2, bà T. được chị P. thuê đến căn hộ riêng ở đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái để tiêm thuốc truyền trắng da. Nguồn gốc số thuốc do chị P. tự mua rồi giao cho bà thực hiện.

NÓNG: Lời khai của nữ điều dưỡng vụ cô gái tử vong sau khi 'truyền trắng' tại nhà - Ảnh 1

Cận cảnh một ca làm đẹp không phép tại cơ sở thẩm mỹ "chui" mà Báo Thanh Niên từng phản ánh trong loạt bài điều tra hồi đầu tháng 2

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sau khi hoàn tất tiêm truyền và nhận thanh toán, bà T. ra về. Khoảng 22h26 cùng ngày, chị P. có biểu hiện lạnh run, lả người nên nhắn tin báo. Nữ điều dưỡng đang trên đường về Đồng Nai lập tức quay trở lại căn hộ.

​Tại đây, bà T. tiếp tục tiêm cho nạn nhân một liều Adrenalin. Sau mũi tiêm này, chị P. rơi vào tình trạng bất tỉnh, lịm dần. Bà T. gọi cấp cứu đưa nạn nhân đến Bệnh viện Lê Văn Thịnh nhưng các bác sĩ xác định bệnh nhân tử vong trước khi nhập viện.

​Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã có báo cáo gửi Sở Y tế TPHCM. Công an TPHCM vào cuộc khám nghiệm hiện trường, thu thập vật tư y tế. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ lời khai của nữ điều dưỡng.

Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Tình tiết bất ngờ vụ cô gái tử vong nghi do truyền trắng da tại nhà

Liên quan vụ cô gái tử vong sau khi làm đẹp bằng phương pháp truyền trắng da, ngày 25/2, cơ quan chức năng đã lấy lời khai với những người liên quan, làm rõ diễn biến vụ việc.

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