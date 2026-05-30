Đi chợ nhớ mua 4 siêu thực phẩm giàu protein hơn cả trứng: Vừa bổ người lại không lo tăng cân

Protein thực vật là nguồn đạm từ hạt, đậu và ngũ cốc như đậu nành, đậu lăng, hạnh nhân, quinoa. Loại Protein này giàu chất xơ, vitamin, ít cholesterol, tốt cho tim mạch, tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, protein thực vật thì dễ tiêu hoá và là nguồn cung cấp axit béo omega-3, vitamin B12 và vitamin D cho cơ thể. Để đảm bảo nhu cầu của cơ thể thì bạn cần kết hợp đa dạng các loại thực phẩm giàu protein, cung cấp các loại axit amin thiết yếu.

Protein được tạo thành từ khoảng 20 loại axit amin. Thông thường, khi cung cấp protein thì cơ thể chúng ta sẽ tự tổng hợp lại protein cần thiết từ các axit amin này. Protein động vật có thể cung cấp cho cơ thể chúng ta đầy đủ các loại axit amin thiết yếu.

Dưới đây là 4 loại rau giàu protein, tốt như trứng và thịt các chuyên gia khuyên nên ăn thường xuyên.

Nấm

Nấm là loại thực phẩm rất bổ dưỡng lại có vị thơm ngon và có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Nấm chứa hàm lượng protein dồi dào. Bên cạnh đó, loại thực phẩm này còn chứa nhiều loại amino axit - rất tốt để góp phần xây dựng cơ bắp và tế bào. Chất polysaccharides trong nấm cũng giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát lipid máu và đồng thời góp phần phòng chống ung thư.

Rong biển

Rong biển cũng là thực phẩm chứa nhiều protein. Trung bình 10g rong biển khô chứa đến 8g protein, đồng thời nó cũng ít calo. Vì thế rong biển được đánh giá là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và không gây ra tình trạng tăng cân. Cuối mùa đông và mùa xuân, rong biển sẽ có hàm lượng protein dồi dào hơn mùa hè. Bên cạnh đó, rong biển còn nhiều chất xơ, natri alginate và một số dưỡng chất khác giúp ổn định lượng đường trong máu và rất tốt cho dạ dày.

Đậu nành

Đây là loại thực phẩm giàu protein được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khi bạn chế biến theo những cách khác nhau thì lượng protein trong đậu nành cũng sẽ thay đổi. Đây là thực phẩm mà nhiều người ăn chay thường lựa chọn để thay thế cho thịt trong mỗi bữa ăn hằng ngày. Ngoài protein, các sản phẩm từ đậu nành còn giúp cơ thể bổ sung canxi và sắt rất tốt cho sức khỏe.

Măng tây

Măng tây có thể được chế biến thành món ăn rất ngon. Đây cũng là loại thực phẩm giàu protein, giàu folate và nhiều vitamin A. Vì thế, loại thực phẩm này được đánh giá rất cao về giá trị dinh dưỡng. Nó không chỉ tốt cho sự phát triển của tế bào mà còn rất tốt cho thị lực và giúp bạn có làn da khỏe đẹp.

Đối với những người béo phì muốn giảm cân, bạn có thể kết hợp chế độ ăn Carb (hạn chế carbohydrate từ tinh bột) với protein từ rau xanh trong mỗi bữa ăn để giảm cân đồng thời vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các cơ quan trong cơ thể.