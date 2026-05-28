Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Dinh dưỡng 28/05/2026 11:30

Quả bơ chứa nhiều chất béo tốt, chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da tóc... nhưng không phải ai cũng biết cách tận dụng.

So với nhiều loại trái cây, bơ được đánh giá là có hàm lượng dưỡng chất cao hơn cả. Nó thường xuyên có mặt trong những chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học. Thành phần quả bơ có chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Ăn bơ thường xuyên có tác dụng ngăn ngừa tăng axit trong nước tiểu và giảm lượng cholesterol trong máu.

Ngoài ra, tiêu thụ bơ còn giúp cân bằng hệ thần kinh và hưng phấn. Vì bơ có ít đường hơn các loại trái cây khác nên rất thích hợp cho người tiểu đường, người mới ốm dậy, người làm việc quá sức, thậm chí cả những người làm việc trí óc và thể chất.

Công dụng của quả bơ đối với sức khỏe 

Nguồn cung cấp chất dinh dưỡng: Các loại vitamin và khoáng chất nêu trên có trong quả bơ đóng vai trò quan trọng đối với kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tim, duy trì sức khỏe da, tóc và móng tay.

Giảm cân: Cảm giác no lâu khi ăn bơ sẽ hạn chế cơn thèm ăn của người đang cần giảm cân nhờ thế mà họ ăn ít calo hơn nên cũng dễ đạt mục tiêu giảm cân hơn. Ngoài ra, quả bơ rất ít carbs và giàu chất xơ nên cũng có tác dụng giảm cân hiệu quả.

Tốt với tim mạch: Quả bơ giàu chất béo không bão hòa giúp chống lại quá trình oxy hóa do nhiệt. Mặt khác, trong bơ còn có axit béo có lợi cho tim mạch là các axit oleic không bão hòa đơn.

Nguồn cung cấp Kali: Hàm lượng Kali trong quả bơ tương đối lớn trong khi hầu hết mọi người không được cung cấp đủ khoáng chất này từ thực đơn hàng ngày. Vì thế, khi ăn quả bơ cơ thể sẽ có thêm Kali để duy trì các gradient điện và phục hồi nhiều chức năng quan trọng.

Tăng hấp thu dinh dưỡng: Quả bơ chứa chất chống oxy hóa carotenoid cùng với Kali; vitamin A, E, D hòa tan trong chất béo. Do đó, loại quả này còn giúp làm tăng đáng kể giá trị dinh dưỡng có trong một số loại thực vật khác được đưa vào cơ thể.'

Phòng ngừa bệnh loãng xương: vitamin K giúp cho sức khỏe hệ xương trở nên tốt hơn vì nó tăng hấp thụ canxi đồng thời làm giảm bài tiết canxi qua đường nước tiểu. Bình thường rất ít người chú ý đến việc bổ sung vitamin K nên khi bổ sung 1/2 quả bơ vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp cơ thể được bổ sung thêm 18% nhu cầu vitamin K.

Cách ăn bơ tốt nhất cho sức khỏe

Dù bơ có nhiều lợi ích nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể ăn tùy tiện thế nào cũng được. Đây là gợi ý những cách ăn bơ tốt nhất cho sức khỏe của bạn:

Có rất nhiều dưỡng chất tốt, đặc biệt là chất chống oxy hóa tập trung ở phần thịt màu xanh đậm ngay sát lớp vỏ. Nhưng nhiều người lại có thói quen bỏ lớp thịt màu xanh này. Đây là việc làm vô cùng lãng phí.

Tùy mục đích sử dụng, bạn có thể chọn thời điểm ăn bơ phù hợp. Muốn tăng cân, bổ sung dinh dưỡng, bạn có thể ăn bơ vào sau bữa chính hoặc vào các bữa phụ trong ngày. Muốn giảm cân, bạn có thể ăn bơ trước bữa chính khoảng 30 phút.

Lượng bơ nên tiêu thụ mỗi ngày cũng phụ thuộc vào mục đích của bạn. Một người trưởng thành không nên ăn quá 1/2 đến một trái bơ mỗi ngày, tùy kích thước của quả.

Trong một số trường hợp, chúng ta không nên ăn bơ như: Khi đang bị rối loạn tiêu hóa, khi bị dị ứng với bất cứ thành phần nào trong trái bơ, khi bị mắc bệnh gan, khi đang dùng các loại thuốc chữa bệnh.

Chúng ta cũng không nên ăn bơ cùng các loại đồ uống lạnh, dưa hấu hay các loại đồ ăn giàu chất béo.

